چرخ های شرکت تولیدی «سازینه» قروه به حرکت در می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش برای خروج از بیکاری و تکیه بر توان داخلی در کنار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که این روزها مقداری هم چاشنی سیاست و تبلیغ پنهان به خود گرفته، توسط مسئولان استانی و کشوری در حالی به جریان افتاده که طرح های تولیدی و صنعتی نیمه تمام همانند شرکت تولیدی «سازینه» در شهرستان قروه زیر چتر حضور متولیان امر ایستاده است.

این شرکت از اوایل سال ۸۱ تأسیس و در سال ۸۲ در اداره ثبت شرکت ها با تولید انواع پره های توربین و قطعات «های تک» توسط دستگاه هایی با تکنولوژی نمونه سازی سریع با هدف اشتغال زایی برای ۵۰ نفر و با ظرفیت سالانه تولید ۳۰۰ هزار قطعه با سرمایه گذاری اولیه ۳۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسید و در حال حاضر با گذشت قریب به ۱۳ سال از عمرش با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صف انتظار برای راه اندازی و روشن کردن فتیله اجرایی است.

ظهر امروز چهارشنبه در جریان بازدید «رضا رحمانی»؛ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از این طرح نیمه کاره صنعتی و تولیدی با تأکید بر رفع موانع و تسهیل برای فعال کردن واحدهای تولیدی فتیله اجرایی این پروژه اندکی به روشنایی امید رسید.

در این بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی «سازینه» عمده مشکلات خود را در دو حوزه ملی و استانی دانست و اظهار داشت: سنگ اندازی ارگان های مرتبط، افزایش قیمت مواد اولیه، پرداخت تسهیلات با بهره های بالا در بخش استانی و نبود شرایط برای نصب و راه اندازی ماشین آلات خارجی به دلیل تحریم های بین المللی و تعویق بازپرداخت تسهیلات ارزی به دلیل امکان فعالیت تولیدی از جمله مشکلاتی است که راه فعالیت این شرکت را سد کرده اند.

علیرضا درویشی خواستار مساعدت مسئولان جهت حل مشکل بدهی ارزی و مشارکت سازمان ایدرو برای راه اندازی طرح فوق شد.

در این دیدار نیز مسئولان استانی و کشوری نیز وعده دادند که به بهترین شکل ممکن از آغاز به کار مجدد این کارخانه تولیدی حمایت می کنند.