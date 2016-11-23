۱۲ شهید و ۶ زخمی حاصل حملات جنگنده های سعودی به استان حجه یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، تجاوزات و حملات ددمنشانه جنگنده های رژیم سعودی به مردم بی دفاع و مظلوم یمن همچنان ادامه دارد.

در همین راستا جنگنده های رژیم سعودی منطقه حیران در استان حجه را بمباران کردند که بر اثر آن ۱۲ شهروند یمنی به شهادت رسیدند و ۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

جنگنده های سعودی همچنین منطقه الظاهر در استان صعده را هدف حملات خود قرار دادند و این منطقه را با بمب های خوشه ای بمباران کردند.

روستای ملح در منطقه المصلوب واقع در استان الجوف، مدارس العمری در تعز و همچنین مناطق الصوح و الغیل در کتاف واقع در صعده توسط جنگنده های سعودی هدف قرار گرفت.

از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن مراکز تجمع نظامیان سعودی را در منطقه قمه الشیخ در استان عسیر هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

شمار زیادی از مزدوران سعودی نیز در جریان پیشروی به سمت الجحملیه در استان تعز توسط رزمندگان یمنی به هلاکت رسیدند.

ادوات و تجهیزات نظامی مزدوران سعودی در منطقه صاله واقع در استان تعز نیز توسط نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن منهدم شد.

گفتنی است، منابع یمنی روز دوشنبه نیز اعلام کردند: طی ۴۸ساعت گذشته در جریان درگیری ها میان نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با مزدوران سعودی در محله «الجحملیه» در شهر تعز بیش از ۱۰۰ مزدور سعودی به هلاکت رسیده و ده تن دیگر زخمی شدند.

همچنین روز سه شنبه نیز نیروهای امنیتی یمن در ادامه دستاوردهای خود موفق شدند ۲۵ مزدور سعودی از جمله چند سرکرده آنها را در شهر تعز به هلاکت برسانند.