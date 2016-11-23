آثار رونق تولید در استان قزوین دیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی استاندار قزوین روز چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی احداث بلوار ورودی شهرک صنعتی لیا در جمع خبرنگاران گفت: عزم جدی ما در استان رسیدگی به مشکلات تولید و صنعت است و در این راستا از همه مدیران خواسته ایم تا همراه تولیدکنندگان باشند تا موانع بسرعت رفع شود.

استاندار بیان کرد: هر هفته به صورت مستمر ضمن بازدید از واحدهای صنعتی فعال، نیمه فعال و تعطیل شده درصددیم تا مشکلات را برطرف کرده و به رونق اقتصادی کمک کنیم و در این زمینه تسهیلات بیهن یاب نیز ارزیابی و کنترل می شود تا اعتبارات در مسیر تعیین شده توزیع و مصرف شود.

استاندار قزوین بیان کرد: هدف ما رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از توان واحدهای تولیدی است و در این بازدیدها از مدیران دستگاههای ذیربط مانند بیمه، مالیات، دارایی، بانکها هم دعوت می کنیم تا همراه ما باشند تا در محل کارخانه بتوانیم مشکلات تولیدکنندگان را بسرعت رفع کنیم.

همتی تصریح کرد: خوشبختانه اکثر واحدهایی که از سامانه بهین یاب تسهیلات گرفته اند توانسته اند تولیدخود را رونق داده و اشتغال بیشتری ایجاد کنند که این روند برای ما رضایت بخش است.

وی اضافه کرد: امروز از چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی لیا بازدید کردیم و واحدهایی که توانسته اند مشکلات خود را برطرف کنند از خدمات حمایتی دولت راضی هستند و از شما خبرنگاران هم انتظار داریم این تغییرات را رصد کرده و اگر واقعیتها را دیدید منعکس کنید.

استاندار اظهارداشت: امروز اولین سند و قرارداد شهرک صنعتی لیا پس از ادغام به یکی از واحدهای تولیدی نمونه اهدا شد که امسال توانسته بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد که امیدواریم با حمایت بیشتر از اینگونه واحدها به اشتغال و صادرات کمک کنیم.

وی افزود: تاکنون ۳۳۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان محقق شده و قادریم این میزان را تا دو و سه برابر افزایش دهیم.

آثار رونق تولید در استان دیده می شود

استاندار گفت: خوشبختانه آثار رونق تولید درصنایع استان کامل مشهود است و امسال در حال نزدیک شدن به هدف و با تعادل بخشی میان واحدها شاهد تثبیت اشتغال هستیم.

وی اضافه کرد: امروز کارگر و کارفرما احساس می کنند که کارها روبه تسهیل است و دولت عزم جدی برای حمایت دارد و ما نیز از همه کسانی که تولیدکننده واقعی هستند حمایت می کنیم.

همتی اظهارداشت:باوجودکارهای انجام شده هنوزهم گاهی سخنانی گفته می شود که موجب ناامیدی مردم است لذا از رسانه ها درخواست می کنیم گفته های مسئولان در ایجاد اشتغال و رونق تولید را رصد کنند و هرجا خلاف آن بود منعکس کنند و اگر واقعیت هم داشت منتشر شود تا مردم در جریان کارها قرار گیرند و به آینده امیدوار شوند.

استاندار یادآورشد: وقتی خود صنعتگر و تولیدکننده اذعان می کند که شرایط بهتر شده و تسهیلات گرفته و به تولیدش اضافه شده نباید بازهم بگوییم کاری انجام نشده است.

وی اضافه کرد: برخی واحدها مانند فرنخ مه نخ و گوشت زیاران بیش از ۱۰ سال است تعطیل شده اند ولی ما پیگیر هستیم تا اگر روزنه ای برای بازگشت دارند استفاده کنیم و آنها را به چرخه تولید بازگردانیم.

همتی گفت: خوشبختانه با حضور دکتر سیف در راس معین اقتصاد مقاومتی استان هیچ محدودیتی برای تامین تسهیلات اعتباری واحدهای تولیدی نداریم و آماده هستیم همه نیازها را برای رونق بخش تولید فراهم کنیم.