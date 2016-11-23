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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۰

مربی تیم فولاد خوزستان:

سپاهان با کیفیت بالا به مصاف فولاد خوزستان می‌آید

سپاهان با کیفیت بالا به مصاف فولاد خوزستان می‌آید

اصفهان – مربی تیم فولاد خوزستان گفت: تیم فوتبال سپاهان با کیفیت بسیاری به مصاف فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فریسات عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: باید بگویم که تیم سپاهان یک تیم بسیار پرقدرت به شمار می‌رود و تلاش می‌کنیم که در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم.

وی با بیان اینکه سپاهان یک تیم خوب به شمار می‌رود، ادامه داد: تیم ما در حال حاضر برای این مسابقه شرایط خوبی دارد و تنها در این مسابق عبدالله ناصری را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.

مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به شرایط مهرداد جماعتی گفت: شرایط مهرداد جماعتی در حال حاضر مناسب است و او می‌تواند در این مسابقه برای تیممان به میدان برود.

وی با اشاره به شرایط میزبانی سپاهان در این مسابقه گفت: به خوبی از شرایط سپاهان و ظرفیت تماشاگران این تیم آگاه است و باید بگویم که تماشاگران تیم با شور بسیار در مسابقه حاضر می‌شوند.

فریسات گفت: سپاهان یک تیم بسیار خوب قلمداد می‌شود که بسیار باسابقه بوده و بدون شک با کیفیت مناسبی راهی دیدار مقابل فولاد می‌شود.

کد مطلب 3832530

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