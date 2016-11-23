به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فریسات عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور اظهار داشت: باید بگویم که تیم سپاهان یک تیم بسیار پرقدرت به شمار میرود و تلاش میکنیم که در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم.
وی با بیان اینکه سپاهان یک تیم خوب به شمار میرود، ادامه داد: تیم ما در حال حاضر برای این مسابقه شرایط خوبی دارد و تنها در این مسابق عبدالله ناصری را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.
مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به شرایط مهرداد جماعتی گفت: شرایط مهرداد جماعتی در حال حاضر مناسب است و او میتواند در این مسابقه برای تیممان به میدان برود.
وی با اشاره به شرایط میزبانی سپاهان در این مسابقه گفت: به خوبی از شرایط سپاهان و ظرفیت تماشاگران این تیم آگاه است و باید بگویم که تماشاگران تیم با شور بسیار در مسابقه حاضر میشوند.
فریسات گفت: سپاهان یک تیم بسیار خوب قلمداد میشود که بسیار باسابقه بوده و بدون شک با کیفیت مناسبی راهی دیدار مقابل فولاد میشود.
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