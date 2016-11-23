۱۸۸۵حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان زاهدان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری زاهدان، ابراهیم اویسی پور در نشست حفاظت از منابع آب این شهرستان اظهار داشت: طبق بررسی های انجام شده، ۳۵۰ حلقه چاه قبل از سال۸۵ و هزار و ۵۳۵ حلقه چاه غیرمجاز بعد از این سال در شهرستان زاهدان حفر شده است که ۳۵۰ حلقه چاه مربوط به قبل از سال ۸۵ باید تعیین تکلیف شود.

وی درخصوص چاه های آب غیرمجاز مربوط به سال ۸۵ به بعد نیز گفت: تاکنون از ۸۲۸ حلقه چاه آب توسط مدیریت منابع آب شهرستان زاهدان بازدید به عمل آمده است و طبق بررسی ها ۶۷۳ حلقه چاه دیگر نیز نام و محل ندارند و تنها در سامانه ثبت شده اند.

وی افزود: طبق پیش بینی مسئولان هواشناسی سال جاری شرایط جوی نامناسبی در استان خواهیم داشت و بارش های پاییز با تاخیر آغاز می شود و از میانگین هرساله کمتر خواهد بود.

مدیر منابع آب شهرستان زاهدان گفت: وضعیت منابع آبی شهرستان زاهدان بسیار اسف بار است به طوری که ۵ دشت آبی ممنوعه اعلام شده و ۲ دشت دیگر نیز در شرف ممنوعه شدن می باشد و اکنون آب های آن به دلیل برداشت های بی رویه به مرحله شوری رسیده است.

وی افزود: از مسئولان ادارات درخواست داریم کمک کنند تا با پلمب چاه‌های غیرمجاز و قطع برق افرادی که تاکنون اقدام به نصب کنتورهای هوشمند نکرده‌اند، بحران کمبود آب در زاهدان به وضعیت معمولی نزدیک شود.

معاون عمرانی فرمانداری زاهدان نیز در این جلسه گفت: در حوزه بخش نصرت آباد تاکنون ۵ حلقه چاه و در حوزه بخش مرکزی ۴ حلقه چاه غیر مجاز پلمب شده است.

عبدالرحمن شهنوازی ادامه داد: برق افرادی که از کنتور هوشمند استفاده نمی کنند قطع می شود لذا کشاورزان موظف هستند در اسرع وقت نسبت به تغییر کنتورهای آب اقدام کنند.

وی ادامه داد: اداره جهاد شهرستان زاهدان نیز موظف است هر چه سریع تر نسبت به تغییر الگوی کشت شهرستان اقدام کند.