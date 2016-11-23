تغییرات در دوران ترامپ نگران کننده نیست/ باید حسن ظن داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پادشاه اردن در سخنانی به بیان موضع خود در قبال تاثیرات ناشی از ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا پرداخت.

«عبدالله دوم» پادشاه اردن در سخنانی تاکید کرد: انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا موجب بروز تغییرات زیادی در مسائل مختلف می شود و ما باید منتظر باشیم و ببینیم که کابینه وی چه دیدگاه هایی در خصوص منطقه خاورمیانه و دیگر نقاط جهان اتخاذ می کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: معتقدم که علاوه بر منطقه خاورمیانه، تمام جهان در حال نظاره این روند هستند. من شمار زیادی از افراد تیم انتقالی ترامپ را می شناسم و آمریکا کشور موسسه ها است.

پادشاه اردن در پایان بیان داشت: برخی تغییرات در سیاست رئیس جمهور آمریکا پیش خواهد آمد اما در سطحی نیست که به اعتقاد برخی نگران کننده باشد. بنابراین باید به این موضوع حسن ظن داشته باشیم و به دولت آمریکا فرصت دهیم کار کند.