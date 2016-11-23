گشایش نمایشگاه توانمندی شهرک های صنعتی در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ۳۰ واحد تولیدی، صنعتی از شهرک ها و نواحی آخرین دستاوردهای خود در زمینه های صنایع تولیدی مبلمان، تجهیزات و لوازم خودرو، صنایع غذایی و فرش دستباف به نمایش گذاشتند.

آشنایی متخصصان، علاقه مندان و فعالان حوزه صنعت با توانمندی های صنایع کوچک، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری و صادرات و معرفی کالاها و برند های صنایع کوچک از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است.

نمایشگاه توانمندی شهرک های صنعتی و صنایع کوچک تا جمعه پنجم آذر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی ارومیه برای بازدید علاقمندان دایر است.