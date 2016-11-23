  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۹

گشایش نمایشگاه توانمندی شهرک های صنعتی در ارومیه

گشایش نمایشگاه توانمندی شهرک های صنعتی در ارومیه

ارومیه - سومین نمایشگاه توانمندی شهرک های صنعتی و صنایع کوچک با هدف حمایت از تولیدات داخلی در ارومیه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ۳۰ واحد تولیدی، صنعتی از شهرک ها و نواحی آخرین دستاوردهای خود در زمینه های صنایع تولیدی مبلمان، تجهیزات و لوازم خودرو، صنایع غذایی و فرش دستباف به نمایش گذاشتند.

آشنایی متخصصان، علاقه مندان و فعالان حوزه صنعت با توانمندی های صنایع کوچک، ایجاد زمینه های  سرمایه گذاری و صادرات و معرفی کالاها و برند های صنایع کوچک از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است.

نمایشگاه توانمندی شهرک های صنعتی و صنایع کوچک تا جمعه پنجم آذر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی ارومیه برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 3832556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها