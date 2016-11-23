به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی عصر چهارشنبه در کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل تصریح کرد: این میزان تولید تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده است که پیش‌بینی می‌شود بیش از این مقدار را شاهد باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان متذکر شد: از این میزان تولید، ۱۵ هزار تن شیر گاومیش، ۵۸ هزار تن شیر گاو اصیل، ۱۱۴ هزار تن شیر گاو آمیخته، ۱۸ هزار تن شیر گوسفند، ۵۴ هزار تن شیر گاو بومی و پنج هزار تن شیر بز است.

سروی به برنامه‌ریزی جهت تکمیل فرایند تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز در استان اشاره کرد و افزود: در واقع این مهم با هدف بهبود بهره‌وری تولیدات، استفاده بهینه از ظرفیت و توان علمی برای تولید، ایجاد برند و نام تجاری برای محصولات و افزایش کمی و کیفی تولید مورد توجه است.

وی با تأکید به اینکه در تولید شیر حلقه‌هایی برای زنجیره تولید تعریف شده است، ادامه داد: این حلقه‌ها شامل واحد تولید کننده شیر، مراکز جمع‌آوری شیر، مراکز تولید شیر، کارخانه خوراک دام، کارخانه فرآوری شیر و فروشگاه‌های عرضه است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در برخی حوزه‌هایی که پتانسیل بهبود تولیدات شیر وجود دارد برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است تا بتوان فرایند تولید یکپارچه را عملیاتی کرد.

سروی افزود: دو اتحادیه دامداران و عشایر، کشت و صنعت دامپروری، شرکت‌های تعاونی دامداران و افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و اقتصادی می‌توانند در این راستا فعال شوند.

وی افزود: به منظور اجرا صندوق حمایت از زنجیره با چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تشکیل می‌شود که بعد از تشکیل ۵۱ درصد از سهم آن متعلق به زنجیره و ۴۹ درصد حمایت بخش دولتی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اقدامات انجام شده در استان به هماهنگی با اتحادیه دامداران برای تشکیل زنجیره اشاره کرد و گفت: در واقع این طرح با هدف تولید پنیر با برند عشایر مغان انجام می‌شود.

به گفته سروی به دلیل اینکه شیر تولیدی استان خام فروشی شده و در جای دیگر به برند پنیر لیقوان تبدیل می‌شود، این طرح می‌تواند زنجیره فرایند تولید را تکمیل کند.