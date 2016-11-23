داعش طی ۲ سال ۳۸ میلیارد دلار خسارت به عراق زده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت برنامه ریزی عراق میزان خسارت های وارد شده به این کشور بر اثر اقدامات گروه تروریستی داعش به خاک عراق را اعلام کرد.

«عبد الزهره الهنداوی» سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق تاکید کرد: عراق در مناطق تحت تسلط داعش در بخش های برق، بهداشت، مدارس، نفت و دیگر بخش ها متحمل خسارت و ویرانی زیرساخت هایش شده است.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: طی ۲ سال اخیر حدود ۴۱ تریلیون دینار عراق معادل ۳۸ میلیارد دلار به عراق خسارت وارد شده است. این در حالی است که در نشست اخیر کشورهای کمک کننده به عراق در واشنگتن، ۲ میلیارد دلار به عراق اختصاص داده شد که فقط بخشی از آن به بغداد تحویل داده شده است تا مناطق آسیب دیده را بازسازی کند.

سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق در پایان بیان داشت: این وزارتخانه از حجم خسارت های وارده به استان نینوا اطلاعی ندارد و کارشناسان ما در حال برآورد میزان این خسارت ها و هزینه مالی مورد نیاز برای بازسازی مناطق آسیب دیده هستند.

گفتنی است، نیروهای عراقی در آخرین و مهم ترین عملیات خود علیه تروریست های داعش در استان نینوا، عملیات آزادسازی موصل را از ۱۷ اکتبر آغاز کرده اند و تاکنون نیز دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند؛ ابراهیم الجعفری وزیر خارجه این کشور اعلام کرد بیش از یک سوم استان نینوا آزاد شده است.