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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۰

رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

قرنطینه های مرزی آذربایجان غربی تجهیز می شوند

قرنطینه های مرزی آذربایجان غربی تجهیز می شوند

ارومیه – رئیس سازمان دامپزشکی کشور ار تجهیز قرنطینه های مرزی با هدف نظارت و کنترل بر روند ورود و خروج دام فرآورده های دامی تجهیز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلج بعد از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در آینده نزدیک تقویت و تجهیز قرنطینه ها در تمامی مرزهای کشور عملیاتی می شود.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته با تجهیز قرنطینه های شرقی ورود عوامل بیماری زا به کشور به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

خلج با بیان اینکه میزان ورود بیماریهای دامی با تجهیز قرنطینه های مرزهای شرقی کشور، کاهش یافته است اظهارداشت: آذربایجان غربی دارای قرنطینه های دامی در مرزهای بازرگان، پلدشت، سرو، رازی خوی، تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت است.

رئیس سازمان دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه قرنطینه مرز بازرگان با هدف کنترل و تسریع عملیات کنترل سلامت فرآورده های دامی  تجهیز می شود افزود: همچنین قرنطینه رازی خوی با انجام رایزنی با طرف ترک و به نسبت حجم مبادلات در آینده نزدیک تجهیز خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور آذربایجان غربی دارای ۹۶۸ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان غربی و جمهوری خودمختار نخجوان است گفت:هم اکنون بسترهای صادرات محصولات دامی، شیلاتی و دام زنده از استان به سایر کشورها فراهم است.

کد مطلب 3832565

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