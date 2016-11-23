ارتفاع ۱.۵ متری برف در بخش کجور

علی شادمان در حاشیه بازدید از مناطق برف زده کجور نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ارتفاع برف در برخی مناطق کوهستانی کجور تا ۱۵۰ سانتی متر است اظهار داشت: نیروهای راهداری و امدادی مشغول عملیات و امدادرسانی در منطقه هستند.

وی بابیان اینکه تاکنون موفق به نجات ۱۲۰ خودرو گرفتار در برف شدیم ادامه داد: خوشبختانه سوخت مورد نیاز روستایی تأمین شده است و شرایط و وضعیت عادی است.

وی با عنوان اینکه به دلیل آنکه از قبل نسبت به تشکیل جلسه مدیریت بحران در شهرستان اقدام کرده بودیم، یادآور شد: آمادگی کامل نسبت به مواجه و مقابله با بحران بین دستگاه‌های اداری شهرستان ایجاد شده بود.

فرماندار نوشهر به بروز حادثه برای خود و سرنشینان خودرویش در منطقه بشم کجور اشاره کرد و گفت: کاهش شدید دید سبب شده تا خودروی ما در برف گیر کند و پس از ۴۵ دقیقه نسبت به رهاسازی آن اقدام شده است.

شادمان بابیان اینکه محور اصلی بخش کجور نوشهر برای تردد باز است ادامه داد: در محورهای فرعی نیز ماشین‌آلات راهداری مشغول فعالیت است.