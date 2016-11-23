ایجاد کتابخانه عمومی استاندارد در نهاوند از ضرورت های شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک کتابخانه های عمومی شهرستان نهاوند در محل فرمانداری با بیان اینکه مطالعه در فضای مجازی فرصت خوبی در راستای گسترش فرهنگ مطالعه است، افزود: متاسفانه مطالعات در فضای مجازی عمقی نیست و برعکس مطالعات کتاب عمقی است که می تواند باعث تقویت حافظه شود.

وی با بیان اینکه کتابخانه ها به عنوان دانشگاه دوم جامعه است، افزود: کتابخانه ها به عنوان یک عنصر فرهنگی و نهاد مهم اجتماعی، نقش مهمی در توسعه پایدار فرهنگی جامعه دارند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان با تاکید بر اینکه وجود کتابخانه ها به عنوان یک بستر فرهنگی مناسب، زمینه ساز رشد و آگاهی افراد یک جامعه است، اظهار کرد: در صورت توسعه کتابخانه ها در بخش های مختلف جامعه می توانند تاثیر بسزایی را بر جامعه بگذارند.

وی با بیان اینکه در جامعه امروز سواد تنها به منزله خواندن و نوشتن نیست، افزود: در دنیای امروز از با سوادی تحت عناوین مختلف از جمله سواد شهروندی، سواد اقتصادی و سواد اجتماعی نام برده می شود و توسعه یافتگی جامعه را با این شاخصها ارزیابی می کنند لذا از صرف خواندن و نوشتن نمی تواند به عنوان با سواد نام برد.

زارعی به نقش کتاب و کتابخانه در کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: به هر میزان که نقش کتاب و کتابخوانی در جامعه پر رنگ شود آسیبهای اجتماعی کاهش می یابد لذا در جوامعی که مطالعات فرهنگی شکل می گیرد شاهد کاهش میزان آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.

وی ایجاد کتابخانه استاندارد در نهاوند را یک نیاز ضروری برای مردم این شهرستان عنوان کرد و گفت: در کتابخانه های استاندارد ارائه خدمات به طور همزمان به همه اقشار اعم از معلولان، نابینایان، کودکان، خانم ها و آقایان انجام می شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه با کتابخانه های استانداری می تواند فرهنگ مطالعه را بالاتر برد، گفت: شهرستان نهاوند به عنوان سومین شهر بزرگ استان که سرانه اعضا کتابخانه در آن بالا می باشد نیاز به کتابخانه استاندارد دارد و لازم است مقدمات آن فراهم شود.