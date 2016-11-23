زنجیره تولید تا عرضه شیر خام اردبیل تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی عصر چهارشنبه در کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل تصریح کرد: دستورالعملی مبنی بر تکمیل فرایند تولید شیر و گوشت قرمز مطرح شده است که با بررسی وضعیت تولید شیر و گوشت قرمز به دنبال اصلاح فرایندها است.

وی افزود: در واقع این دستورالعمل به ایجاد مدیریت یکپارچه تولید شیر خام تا عرضه محصولات لبنی با رویکرد تقویت تولیدات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید دارد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به اختصاص چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای این طرح ادامه داد: در واقع این مبلغ جهت حمایت صندوق حمایتی صنایع تولید شیر است.

به گفته عزیزی در این طرح می‌بایست الگوی مطلوب زنجیره تولید شیر از مرحله شیر خام تا تبدیل به محصول مشخص شده و استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیاده‌سازی اقدام کند.

وی با اشاره به پتانسیل قابل‌توجه استان در تولید شیر، ادامه داد: در واقع یکی از اقدامات انجام شده در استان به منظور ایجاد ارزش‌افزوده شیر تولیدی راه‌اندازی خوشه لبنیات است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اردبیل متذکر شد: تمامی برنامه‌های راهبردی حوزه دامداری باید به این موضوع توجه داشته و در راستای تکمیل فرایند تولید شیر خام و فرآوری آن قدم بردارد.