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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۵

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد:

جلسات ستادتسهیل ورفع موانع تولید استان۱۶۲مصوبه اجرایی داشته است

جلسات ستادتسهیل ورفع موانع تولید استان۱۶۲مصوبه اجرایی داشته است

یاسوج- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت:جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ۱۶۲ مصوبه اجرایی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش  دیودیده شامگاه چهارشنبه در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان افزود: از مجموع ۲۶۸ مصوبه، ۱۶۲ مصوبه اجرایی و ۱۰۶ مصوبه در دست اجرا است.

وی بیان داشت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون ۲۲ جلسه تشکیل داده که ۱۰۰ پرونده در آن طرح شده است.

دیودیده تصریح کرد: نظارت بر تسهیلات پرداختی نیز از فردا آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سرجمع پرداختیها در رتبه ۲۸ کشور قرار داریم، اظهار داشت: استان در بحث سرانه پرداخت تسهیلات رونق تولید رتبه ۱۶ کشور و در سرانه پرداخت مستقیم نیز رتبه ۲۰ کشور را دارد.

کد مطلب 3832586

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