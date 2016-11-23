جلسات ستادتسهیل ورفع موانع تولید استان۱۶۲مصوبه اجرایی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده شامگاه چهارشنبه در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان افزود: از مجموع ۲۶۸ مصوبه، ۱۶۲ مصوبه اجرایی و ۱۰۶ مصوبه در دست اجرا است.
وی بیان داشت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون ۲۲ جلسه تشکیل داده که ۱۰۰ پرونده در آن طرح شده است.
دیودیده تصریح کرد: نظارت بر تسهیلات پرداختی نیز از فردا آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سرجمع پرداختیها در رتبه ۲۸ کشور قرار داریم، اظهار داشت: استان در بحث سرانه پرداخت تسهیلات رونق تولید رتبه ۱۶ کشور و در سرانه پرداخت مستقیم نیز رتبه ۲۰ کشور را دارد.
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