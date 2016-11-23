رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد: جلسات ستادتسهیل ورفع موانع تولید استان۱۶۲مصوبه اجرایی داشته است

یاسوج- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت:جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ۱۶۲ مصوبه اجرایی داشته است.