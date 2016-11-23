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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۰

حواشی دیدار تیم های صالحین ورامین و پیکان تهران؛

حضور پرشور ورامینی ها در تهران/جدال دو مربی جوان و همبازیان سابق

حضور پرشور ورامینی ها در تهران/جدال دو مربی جوان و همبازیان سابق

تهران-دیدار جذاب تیم های صالحین ورامین وپیکان تهران دارای حواشی قابل توجهی بود که از جمله آن می توان به حضور پرشور تماشاگرران ورامینی در خانه والیبال اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با دیدار حساس تیم های صالحین ورامین و پیکان در خانه والیبال تهران پیگیری شد.

دیدار جذاب تیم های صالحین ورامین وپیکان تهران دارای حواشی قابل توجهی بود که از چشم خبرنگار مهر دور نماند.

*چندین اتوبوس برای انتقال تماشاگران ورامینی و تشویق تیم صالحین توسط مسئولان این شهرستان تدارک دیده شده بود.

*تعداد قابل توجهی از تماشاگران حاضر در خانه والیبال تهران را هواداران ورامینی تشکیل می دادند که علیرغم سرمای هوا به منظور تشویق نماینده شهرشان به پایتخت آمده بودند.

* تماشاگران صالحین ورامین پیش از آغاز مسابقه، با شعار صالحین با غیرت به بازیکنان محبوب خود روحیه می دادند.

* بسیاری از صندلی های خانه والیبال تهران علیرغم برودت هوا پر شده بود و این امر از اهمیت دیدار تیم های صالحین ورامین و پیکان تهران حکایت داشت.

* جدال دو مربی جوان لیگ برتر که در گذشته همبازی یکدیگر در تیم های باشگاهی و تیم ملی بودند، جذابیت این مسابقه را دوچندان کرد.

* امیر غفور، سعید معروف، فرهاد نظری افشار و چند بازیکن دیگر در تیم پیکان تهران، مقابل تیم سابق خود قرار گرفته بودند.

* امیر حسینی، محمد محمدکاظم و حسام بخششی نیز سابقه حضور در تیم پیکان تهران را داشتند و در این مسابقه، مقابل قهرمان چندین دوره آسیا قرار گرفتند.

* برخی از کارشناسان والیبال حاضر در خانه والیبال با توجه به پتانسیل موجود در کادر فنی و بازیکنان صالحین ورامین و پیکان تهران، این مسابقه را مهم ترین و حساس ترین دیدار هفته هشتم لیگ برتر والیبال معرفی کردند.

کد مطلب 3832591

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