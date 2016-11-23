حضور پرشور ورامینی ها در تهران/جدال دو مربی جوان و همبازیان سابق

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با دیدار حساس تیم های صالحین ورامین و پیکان در خانه والیبال تهران پیگیری شد.

دیدار جذاب تیم های صالحین ورامین وپیکان تهران دارای حواشی قابل توجهی بود که از چشم خبرنگار مهر دور نماند.

*چندین اتوبوس برای انتقال تماشاگران ورامینی و تشویق تیم صالحین توسط مسئولان این شهرستان تدارک دیده شده بود.

*تعداد قابل توجهی از تماشاگران حاضر در خانه والیبال تهران را هواداران ورامینی تشکیل می دادند که علیرغم سرمای هوا به منظور تشویق نماینده شهرشان به پایتخت آمده بودند.

* تماشاگران صالحین ورامین پیش از آغاز مسابقه، با شعار صالحین با غیرت به بازیکنان محبوب خود روحیه می دادند.

* بسیاری از صندلی های خانه والیبال تهران علیرغم برودت هوا پر شده بود و این امر از اهمیت دیدار تیم های صالحین ورامین و پیکان تهران حکایت داشت.

* جدال دو مربی جوان لیگ برتر که در گذشته همبازی یکدیگر در تیم های باشگاهی و تیم ملی بودند، جذابیت این مسابقه را دوچندان کرد.

* امیر غفور، سعید معروف، فرهاد نظری افشار و چند بازیکن دیگر در تیم پیکان تهران، مقابل تیم سابق خود قرار گرفته بودند.

* امیر حسینی، محمد محمدکاظم و حسام بخششی نیز سابقه حضور در تیم پیکان تهران را داشتند و در این مسابقه، مقابل قهرمان چندین دوره آسیا قرار گرفتند.

* برخی از کارشناسان والیبال حاضر در خانه والیبال با توجه به پتانسیل موجود در کادر فنی و بازیکنان صالحین ورامین و پیکان تهران، این مسابقه را مهم ترین و حساس ترین دیدار هفته هشتم لیگ برتر والیبال معرفی کردند.