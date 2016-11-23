لزوم پرهیز شوراها از اموری که شائبه تبلیغات انتخابات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان ظهر چهارشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر جهرم گفت: با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی عمر شورای چهارم و به عنوان افرادی که مورد وثوق مردم قرار گرفتید بتوانید پاسدار واقعی آراء آنها باشید.

وی با اشاره به اینکه نباید خدمت رسانی به مردم به گونه‌ای باشد که تبلیغات زود هنگام را در اذهان آحاد جامعه متصور شود، افزود: برخی از اقداماتی که شهرداری در امر خدمت رسانی انجام می‌دهد گاهاً نتیجه عکس دارد و در این راستا شورای اسلامی شهر باید به وظایف ذاتی خود عمل کند.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم با تاکید بر یکدلی و وحدت میان اعضای شورا از آنها خواست تصمیماتشان به نفع مردم و شهر باشد و تفاوتی میان محلات و مناطق شهر قائل نشوند تا ذهنیتی برای مردم به وجود نیاید.

وی یادآورشد: هر اقدامی در راستای تعالی و پیشرفت شهر، موجب خوشنودی خداوند متعال و سربلندی و افتخار همه مردم و مسئولان است.