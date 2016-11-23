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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۸

طی 3 سال گذشته؛

اصلاح نژاد ۶۶ هزار رأس گاو و گاومیش در اردبیل انجام شد

اصلاح نژاد ۶۶ هزار رأس گاو و گاومیش در اردبیل انجام شد

اردبیل – به گفته رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل طی سه سال گذشته اصلاح نژاد ۶۶ هزار رأس گاو و گاومیش در این استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اصلاح نژاد ۶۴ هزار رأس گاو در طول سه سال گذشته انجام شده و در این خصوص ۳۰ نفر از جهاد کشاورزی استان فعالیت داشتند.

وی با اشاره به اینکه گاوهای بومی استان با نژاد هلشتاین اصلاح شده‌اند، اضافه کرد: این اصلاحات به شکلی بوده که حتی جنسیت گاوهای اصلاح نژاد شده نیز قابل احصا بود.

رئیس جهاد کشاورزی استان به اصلاح نژاد دو هزار رأس گاومیش نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۳ هزار و ۸۵۵ رأس گاومیش در استان داریم که اصلاح نژاد تعدادی با اسپرم ایتالیایی و تلقیح مصنوعی انجام شد.

به گفته سروی جهاد کشاورزی استان در اصلاح نژاد دام سبک نیز اقداماتی انجام داده و در سه شهرستان خلخال، مشگین شهر و نمین اصلاح نژاد هزار و ۵۰۰ رأس گوسفند انجام شده است.

وی با اشاره به استفاده از نژادهای رومانف که چند قلوزا هستند و نژادهای پاکستانی در اصلاح نژادی گوسفندان ادامه داد: در اصلاح نژاد بز نیز نژاد آلپاین به کار گرفته شده و هزار رأس در خلخال اصلاح شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به اصلاح نژادی شتر نیز اشاره کرد و افزود: این طرح در دو شهرستان برای ۱۵۱ نفر شتر در دستور کار است و طبق مکاتباتی که با فائو داشتیم این اصلاحات انجام می‌شود.

سروی تأکید کرد: پیش از این قرار بود اصلاح نژاد از طریق نژاد شتر عرب انجام شود که به دلیل تحولات منطقه قرار است از نژادهای مغولی اصلاحات  نژادی شتر دوکوهانه صورت گیرد.

کد مطلب 3832599
محمد میرزایی ناطق

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