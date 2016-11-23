اصلاح نژاد ۶۶ هزار رأس گاو و گاومیش در اردبیل انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اصلاح نژاد ۶۴ هزار رأس گاو در طول سه سال گذشته انجام شده و در این خصوص ۳۰ نفر از جهاد کشاورزی استان فعالیت داشتند.
وی با اشاره به اینکه گاوهای بومی استان با نژاد هلشتاین اصلاح شدهاند، اضافه کرد: این اصلاحات به شکلی بوده که حتی جنسیت گاوهای اصلاح نژاد شده نیز قابل احصا بود.
رئیس جهاد کشاورزی استان به اصلاح نژاد دو هزار رأس گاومیش نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۳ هزار و ۸۵۵ رأس گاومیش در استان داریم که اصلاح نژاد تعدادی با اسپرم ایتالیایی و تلقیح مصنوعی انجام شد.
به گفته سروی جهاد کشاورزی استان در اصلاح نژاد دام سبک نیز اقداماتی انجام داده و در سه شهرستان خلخال، مشگین شهر و نمین اصلاح نژاد هزار و ۵۰۰ رأس گوسفند انجام شده است.
وی با اشاره به استفاده از نژادهای رومانف که چند قلوزا هستند و نژادهای پاکستانی در اصلاح نژادی گوسفندان ادامه داد: در اصلاح نژاد بز نیز نژاد آلپاین به کار گرفته شده و هزار رأس در خلخال اصلاح شدند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به اصلاح نژادی شتر نیز اشاره کرد و افزود: این طرح در دو شهرستان برای ۱۵۱ نفر شتر در دستور کار است و طبق مکاتباتی که با فائو داشتیم این اصلاحات انجام میشود.
سروی تأکید کرد: پیش از این قرار بود اصلاح نژاد از طریق نژاد شتر عرب انجام شود که به دلیل تحولات منطقه قرار است از نژادهای مغولی اصلاحات نژادی شتر دوکوهانه صورت گیرد.
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