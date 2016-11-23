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۳ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۶

نجات ۵ شهروند از میان دود و آتش/ مهار شعله ها در برج ۱۲طبقه

نجات ۵ شهروند از میان دود و آتش/ مهار شعله ها در برج ۱۲طبقه

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی در برج ۱۲ طبقه خبر داد و گفت: در این حادثه ۵ خانم از میان شعله ها نجات پیدا کردند.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این آتش سوزی گفت: ساعت ۱۵:۳۹ عصر امروز وقوع آتش سوزی در یک برج مسکونی در غرب تهران ودر محدوده اتوبان اشرفی اصفهانی  به سازمان آتش نشانی اعلام شد.بلافاصله ماموران ۴ ایستگاه آتش نشانی به همراه  خودرو نردبان، تشک نجات و خودروی تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد حریق در واحد ۱۰۰ متری طبقه اول یک  برج ۱۲ طبقه رخ داده بود و ساکنان طبقات بالا در میان دود گرفتار شده اند.

ملکی با اشاره به اینکه همزمان با تلاش آتش نشانان برای خاموش کردن آتش تعدادی از نیروها برای کمک به ساکنان گرفتار، به طبقات بالایی رفتند افزود: آتش نشانان ۱۶ نفر را در راهرو و واحدها شناسایی و از خانه خارج کردند، گفت: ۵ نفر از این افراد که زن بودند، دچار دود گرفتگی شدید شده و توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی  گفت: با تخلیه دود از ساختمان این عملیات ساعت ۱۷:۱۱ به پایان رسید. علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت یاب سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.

کد مطلب 3832601

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