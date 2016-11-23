مانورهای سراسری زلزله در پاکدشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی عملیات امداد و نجات و آموزش همگانی شورای هماهنگی مدیریت بحران فرمانداری T عصر چهارشنبه با حضور مسئولان در محل جمعیت هلال احمر شهرستان پاکدشت برگزار شد.

ابراهیم تاجیک نوری مسئول کارگروه تخصصی و عملیات امداد و نجات شهرستان ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته بسیج به سلحشوران شهرستان پاکدشت اظهار داشت: آموزش امداد و نجات زمانی در جامعه و میان مردم نهادینه می شود که این آموزش ها به صورت همگانی برگزار شود.

تاجیک نوری افزود: آموزش همگانی، ایمنی بیشتر جامعه را به همراه می آورد و توسعه صحیح آموز شهای همگانی در میان تمامی اقشار جامعه باعث کاهش اثرات حوادث و بلایای طبیعی خواهد شد.

مسئول کارگروه تخصصی و عملیات امداد و نجات پاکدشت افزود: با توجه به زلزله خیز بودن ایران و در پیش بودن هفته ایمنی و بلایای طبیعی، مانورهای سراسری زلزله با برنامه ریزی دقیق در مدارس شهرستان برگزار می شود.

تاجیک نوری دلیل آموزش امداد و نجات به دانش آموزان را انتقال صحیح آموزش ها به خانواده دانست و گفت: دانش آموزان بسیار نکته بین بوده و با دقت به تمامی مراحل آموزش اهمیت می دهند، به همین دلیل دانش آموزان بهترین آموزش دهنده برای خانواده ها هستند.

وی افزود: دستگاه های امدادی و خدمات رسان در کنار دانش آموزان در تمامی فصول سال آماده ارائه خدمات هستند.