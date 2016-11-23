به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند شامگاه چهارشنبه در کمیته تخصصی نقش نماز در کاهش آسیب‌های اجتماعی که با حضور بانوان ادارات شهرستان در محل فرمانداری نهاوند برگزار شد، برپایی نماز را موجب ریشه‌کن شدن آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و تصریح کرد: اجرا و عمل به این فریضه واجب نه‌تنها هزینه‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌دهد، بلکه موجب عزت، سربلندی، فلاح و رستگاری جامعه در کوتاه‌مدت خواهد شد.

وی بابیان اینکه بر اساس آمار جرائم و وقوع تخلفات در مناطق متدین کشور کم‌تر است، گفت: ریشه تمام آسیب‌های اجتماعی غفلت مردم و سهل‌انگاری انجام فرایض دینی واجب است.

فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه نماز انسان را از ریشه و اساس به خدا نزدیک می‌کند و سعادت آرامش هر فرد را در پی خواهد داشت، گفت: در بررسی از پرونده‌های جنایی مشخص می‌شود ریشه همه مشکلات از بی‌دینی است و بی‌دینی نیز ناشی از این است که انسان به یاد خدا نباشد و نماز واقعی و اثرگذار نخواند .

وی افزود: دین عاملی است که می‌تواند فرد را در برابر انحرافات محافظت نماید زیرا در هیچ کشوری نمی‌تواند دید که برای جلوگیری از تخلف افراد یک مأمور پلیس برای هر فرد در نظر گرفت، بنابراین نماز واقعی باعث خودکنترلی افراد در برابر انحرافات می‌شود.

حمیدوند در پایان از بانوان خواست با توجه به نقش اثرگذار خود در خانواده و روی فرزندان آنان را از این دوران کودکی به نماز عادت دهند تا آنان در دوران بزرگی بتوانند در برابر انحرافات فردی و اجتماعی ایستادگی کنند.