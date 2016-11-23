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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۵

معاون مدیرکل ورزش و جوانان کردستان:

تمایل برای مشارکت اجتماعی جوانان در کردستان پائین است

تمایل برای مشارکت اجتماعی جوانان در کردستان پائین است

سنندج – معاون فرهنگی و امور جوانان مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: تمایل جوانان کردستانی در مشارکت در فعالیت های اجتماعی پائین است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیرش رضایی بعد از ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی مدیران سازمان‌های مردم نهاد استان کردستان در سنندج اظهار کرد: تعداد سمن‌ها در استان کردستان کاهش پیدا کرده است که این موضوع نگران کننده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته فعالیت سازمان‌های مردم نهاد بسیار با کیفیت بود، اما اکنون بنا به دلایلی که در طول زمان به وجود آمده فعالیت‌های آنها کاهش پیدا کرده و کمرنگ شده است.

به گفته معاون فرهنگی و امور جوانان ورزش و جوانان، مشارکت اجتماعی در کردستان پایین آمده و این نشان از سرخوردگی و عدم اطمینان به امور کشوری است.

وی اظهار داشت: جوانان ما تمایلی ندارند که در چارچوب قانون به فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و اجتماعی بپردازند واین ناشی از ناامیدی آنها نسبت به تغییر و بهبود اوضاع است.

رضایی افزود: ما باید این بی‌میلی و ناامیدی را برطرف کنیم و در ادامه بستر توسعه و تقویت سمن‌ها و همچنین افزایش کارکرد آنها را فراهم کنیم.

معاون فرهنگی و امور جوانان ورزش و جوانان استان کردستان گفت: سمن‌ها بازوی اجرایی دولت هستند و بدون آنها بسیاری امور انجام نخواهد شد.

وی بیان کرد: انتظار داریم با تعامل و اعتماد دوسویه در جلب مشارکت مردمی و ایجاد طرح‌های ابتکاری و مثمرثمر بسیاری از کارها را بدون وابستگی به دولت انجام دهیم.

وی گفت: متاسفانه ضرورت وجود سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه به خوبی درک نشده است و از اهداف تعیین شده که برای تشکیل یک جامعه مدنی نیاز است، بسیار فاصله گرفته‌ایم و این در صورتی محقق خواهد شد که جامعه، افرادی را در راستای ارتقاء بخشیدن به شاخصه‌های مختلف تربیت کند.

رضایی در ادامه افزود: دولت خواهان حضور سازمان‌ها مردم نهاد در راستای رفع معضلات جامعه بوده و این با افزایش تعداد سمن‌ها و پررنگ‌تر شدن فعالیت‌های آنها محقق خواهد شد.

معاون فرهنگی و امور جوانان ورزش و جوانان استان کردستان افزود: جامعه‌پذیر کردن برخی وظایف موجب خواهد شد تا بسیاری از مشکلات و معضلاتی که در جامعه روی می‌دهد با درگیر کردن و جلب همکاری مردم یک شهر یا منطقه به درستی حل و فصل شوند.

وی با اشاره به کارهای مهمی که در چند سال گذشته با همکاری خود جوش مردم و بدون نیاز به سرمایه‌های بزرگ مالی صورت گرفته است، اظهار داشت: سال گذشته اتفاق زیبایی به نام دیوار مهربانی انجام گرفت و این ناشی از یک جنبش مدنی مثبت و زنده شدن حس مشارکت مردمی بدون وابسته بودن به ارگان‌های دولتی روی داد و  با کنترل و نظارت مردمی باید این امور تدوام یابد و مقطعی عمل نشود.

رضایی با بیان اینکه سمن‌ها باید آسیب‌های اجتماعی را شناسایی کنند، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه بیش از ۲۵ درصد از طرح‌ها و برنامه‌ها را به کاهش آسیب‌ها در حوزه زنان اختصاص داده‌اند و این هشداری است برای سمن‌ها که در این زمینه خود را بیشتر قوی کنند.

به گفته وی، بسیاری از آسیب‌ها از جمله ایدز، طلاق، دختران فراری و یا ترک تحصیل دختران روستایی همگی در بستر جامعه رخ می‌دهد و به ما ربط پیدا خواهد کرد.

رضایی در پایان با اشاره به ناشناخته بودن سمن‌ها اظهار داشت: بسیاری از سمن‌ها گم و ناشناخته هستند و در مراسمات حضور فعالی ندارند و این ناشی از کم‌کاری اعضای سمن‌ها است زیرا با افزایش تعامل با ادارات و سازمان‌های مربوطه امور به صورت حرفه‌ایی‌تر انجام می‌گیرد.

کد مطلب 3832613

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