تیراندازیِ نیروهای هندی ۹ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات پاکستانی می‌ گویند دست کم ۹ نفر بر اثر شلیک گلوله‌ توسط نیروهای هندی کشته شده‌اند.

به گزارش این رسانه، به گفته مقامات پاکستانی این افراد در حادثه تیراندازی به یک اتوبوس مسافربری کشته شده اند.

این حادثه در منطقه مورد منازعه کشمیر رخ داده است. گزارش ها حاکیست، ۱۱ نفر نیز در این رویداد مجروح شده‌ اند.

به گزارش بی بی سی، مقامات پاکستانی همچنین می‌ گویند که ۲ غیرنظامی در حادثه‌ ای دیگر بر اثر بمباران نیروهای هندی در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شده‌ اند.

دو کشور هند و پاکستان مدعی حاکمیت کامل بر کشمیر هستند. در حال حاضر یک خط مرزی غیررسمی (لاین آو کنترل) این منطقه را بین هند و پاکستان تقسیم کرده است.

این منطقه عامل مهمی در تنش‌ ها میان این دو کشور است و از زمان استقلال هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷، تاکنون ۳ جنگ تمام عیار بین این دو کشور روی داده که دو مورد آن بر سر کشمیر بوده است.