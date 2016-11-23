برگزاری اجلاس نورماندی ۴ در ۲۹ نوامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر خارجه آلمان از آماده شدن کشورش به همراه فرانسه جهت شرکت در مذاکرات نورمندی ۴ که قرار است در تاریخ ۲۹ نوامبر در مینسک، پایتخت بلاروس برگزار شود خبر داد.

«فرانک اشتاین مایر» گفت: هفته گذشته، همتای فرانسوی من، «آیرو» و من به همتایان روسی و اوکراینی خود پیشنهاد نشست دوباره در مینسک را ارائه کردیم.

به گفته «اشتاین مایر» اوضاع در دونباس طی روزهای اخیر در پی نقض متعدد آتش بس وخیم شده است.

وزیر خارجه آلمان افزود: حتی اگر ما به گشایش هم دست نیابیم، چنین مذاکراتی برای حصول اطمینان از اینکه شرایط در حال خارج شدن از کنترل نیست ، ضروری هستند.

«اشتاین مایر» افزود: حتی اگر چنین چیزی بسیار مشکل باشد و کار کند پیش برود، ما نباید اجرای قدم به قدم توافق مینسک را کنار بگذاریم.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که همتایان روسی و اوکراینی اش نیز خواست تا با جدیت و حساسیت موقعیت را درک کنند.