پیکان حساس ترین جدال هفته را برد/عدم موفقیت شاگردان ترکاشوند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی شامگاه چهارشنبه پیگیری شد که در یکی از مهم ترین و حساس ترین دیدارهای این هفته، تیم های پیکان تهران و صالحین ورامین به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم پیکان تهران با در اختیار داشتن تعدادی از بازیکنان ملی پوش ایران نظیر سعید معروف، امیر غفور، معنوی نژاد و غیره، در کنار بانک سرمایه به عنوان مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال محسوب می شود.

دیدار مدعی عنوان قهرمانی با نماینده والیبال ورامین

تیم پیکان تهران تا پیش از مصاف با نماینده والیبال ورامین، عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته بود و با کسب شش پیروزی از هفت دیدار در رده دوم جدول رده بندی قرار داشت و می کوشید تا با برتری مقابل صالحین، جایگاه خود را تثبیت کند.

در نقطه مقابل تیم صالحین ورامین نیز طی چند هفته، روند رو به رشدی را سپری کرد اما باخت ناباورانه مقابل تیم هایی نظیر عمران ساری و شهرداری اراک، معادلات نماینده والیبال ورامین را به هم ریخت.

تیم صالحین ورامین طی هفته های گذشته با برتری مقابل بانک سرمایه به عنوان مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی، به خوبی شایستگی های خود را نشان داد و می کوشید تا در مقابل دیگر مدعی این فصل نیز به برتری برسد.

مصاف دو دوست قدیمی در لیگ برتر والیبال

نماینده والیبال ورامین تا پیش از دیدار با تیم پیکان تهران، با کسب چهار پیروزی از هفت دیدار، در رده پنجم جدول رده بندی مسابقات قرار داشت و می توانست با شکست شاگردان پیمان اکبری، وضعیت خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشد.

جدال تیم های پیکان تهران و صالحین ورامین، مصاف ملی پوشان فعلی و سابق تیم ملی والیبال محسوب می شد که افتخارات بزرگی را برای این سرزمین به ارمغان آورده بودند.

همچنین حضور پیمان اکبری و محمد ترکاشوند در رأس کادر فنی دو تیم پیکان و صالحین به عنوان دو دوست قدیمی، بر جذابیت این مسابقه افزوده بود.

انگیزه بازیکنان پیکان برای برتری بر صالحین ورامین

پیمان اکبری پیش از دیدار با صالحین با اشاره به این نکته که نماینده والیبال ورامین از تیم های خوب لیگ برتر است، اظهار داشت: تیم صالحین، تیم خوبی محسوب شده و از بازیکنان باتجربه ای که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند، سود می برد.

سرمربی تیم پیکان تهران با اشاره به انگیزه این تیم برای پیروزی برای صالحین ورامین افزود: تیم پیکان در شرایط مطلوبی به سر می برد و هفته به هفته عملکرد بهتری را از خود به نمایش می گذارد و هم اکنون از لحاظ بدنی و انگیزشی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

بازیکنان صالحین ورامین توانمند هستند

در نقطه مقابل محمد ترکاشوند نیز پیش از مصاف صالحین ورامین با پیکان تهران با تمجید از بازیکنان پیکان اظهار داشت: پیکان تیمی محسوب می شود که عناوین مختلفی را در ایران و آسیا تصاحب کرده و از پتانسیل بالا و بازیکنان باتجربه ای برخوردار است.

وی افزود: تیم صالحین ورامین نیز تیم خوبی است و ما از بازیکنان توانمندی در ترکیب خود سود می بریم و این امر نوید یک دیدار زیبا را می دهد.

اگرچه تصور می شد که دیدار صالحین ورامین و پیکان تهران بسیار نزدیک پیگیری شود اما شاگردان پیمان اکبری توانستند عملکرد باثباتی را از خود به نمایش گذاشته و طی ست های اول و دوم، برتری خود را بر حریف دیکته کنند.

عملکرد خوب سعید معروف در کنار معنوی نژاد و غفور سبب شد تا ست های اول و دوم با نتایج ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ به سود پیکان تهران به اتمام برسد.

در ست سوم نیز روند ست اول و دوم تکرار شد و تیم پیکان توانست این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به سود خود تمام کرده و با نتیجه سه بر صفر مقابل نماینده والیبال ورامین به پیروزی برسد.

با این شکست، تیم صالحین ورامین دومین باخت پیاپی خود در لیگ برتر را تجربه و پیکان تهران با این پیروزی جایگاه خود را در جدول رده بندی مستحکم تر از گذشته کرد.