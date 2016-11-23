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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۸

رئیس پلیس‌راه اردبیل به مهر خبر داد؛

محور پونل - خلخال مسدود شد/احتمال سقوط بهمن

محور پونل - خلخال مسدود شد/احتمال سقوط بهمن

خلخال- رئیس پلیس‌راه استان اردبیل از انسداد محور پونل- خلخال تا اطلاع ثانوی به دلیل بارش شدید برف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: برودت هوا و بارش برف در این محور قابل‌توجه بوده و تردد خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

وی به بارش ۷۰ سانتی‌متر برف در این گردنه الماس اشاره کرد و افزود: هم اینک گشت‌های پلیس‌راه در این محور استقرار دارند اما به دلیل احتمال سقوط بهمن تا اطلاع ثانوی محور پونل- خلخال مسدود شده است.

رئیس پلیس‌راه استان متذکر شد: به منظور تردد رانندگان در شرایط اضطراری جاده قدیمی خلخال- اسالم در وضعیت مطلوبی بوده و می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد.

به گفته فتاحی با توجه به تداوم بارش برف و محدود شدن دید رانندگان انتظار می‌رود رانندگان به نکات ایمنی توجه داشته و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

وی افزود: وضعیت تردد در سایر محورهای استان عادی است و نیروهای پلیس‌راه در تمامی محورها و گردنه‌های برف‌گیر حضور دارند.

کد مطلب 3832629
محمد میرزایی ناطق

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