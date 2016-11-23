تیم هاوش گنبد مقابل شهرداری ساری پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، شامگاه چهارشنبه تیم هاوش گنبد در سالن المپیک این شهرستان و در حضور بیش از دو هزار تماشاگر، میزبان تیم عمران شهرداری ساری بود که با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید تا یک پله در جدول صعود کند.

در این دیدار که با قضاوت فرهاد شاهمیری و اسماعیل رزقی به عنوان داوران اول و دوم و نظارت محمدحسن خوشدل و علی یاوری برگزار شد، هاوش گنبد ست نخست را ۲۲ به ۲۵ واگذار کرد، اما ست‌های دوم تا چهارم را به ترتیب با نتایج (۲۱ - ۲۵)، (۲۱ - ۲۵) و (۲۵ - ۲۷) با پیروزی پشت سر گذاشت تا سه امتیاز این دیدار خانگی را کسب کند.

گفتنی است؛ تیم هاوش گنبد در پایان هفته هشتم لیگ برتر والیبال با دو برد، ۶ شکست و مجموع ۶ امتیاز در مکان یازدهم جدول قرار دارد.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت‌ها و از هفته نهم، پنجشنبه ۱۱ آدر راس ساعت ۱۵:۳۰ در خانه والیبال تهران مهمان تیم پیکان خواهد بود.