دشمنان از ترس خبر اجتماع بزرگ اربعین را سانسور کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنان پیش از دستور جلسه این شورا، ضمن تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله حسین (ع) با اشاره به راه‌پیمایی عظیم اربعین امسال، اظهار کرد: از زوار میلیونی امسال اربعین تقدیر می‌کنم که این زائران کربلای معلی، چشمان همگان را خیره کردند و دشمنان از ترسشان حاضر نشدند خبر این اجتماع بزرگ را منتشر کنند و آن را سانسور کردند و این نشانه عظمت و اقتدار این حرکت عظیم می‌باشد و بحمدالله سال به سال این مراسم با شکوه‌تر می‌شود و با وجود بسیاری از مشکلات، مردم عاشقانه سختی‌ها را تحمل می‌کنند و به زیارت نائل می‌شوند و اجر خود را می‌برند.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: حرکت بسیار پر از خیر و برکتی است که آثار سیاسی و غیر سیاسی خود را می‌گذارد و نشان دهنده وحدت جامعه اسلامی است چرا که علاوه بر شیعه، بسیاری از اهل سنت نیز در آن شرکت می‌کنند، عراقی‌ها که خدا خیرشان دهد در پذیرایی بسیار خوب میهمان نوازی می‌کنند، حتی از اهالی سنت نیز در بین میهمان نوازان دیده شده‌اند. ان شاءالله خداوند متعال اجر دنیا و آخرت به همه آنها بدهد و به برکت این عشق و علاقه و عزاداری‌ها مشکلات اسلام و تشیع را برطرف نماید.

وی با اشاره به هفته بسیج خاطرنشان کرد: خداوند روح حضرت امام (ره) را با پیامبر (ص) و آل پیامبر (س) محشور کند که ابتکارات ویژه‌ خودشان را داشتند و با دستور ایشان بسیج 20 میلیونی تشکیل شد که بسیار پر خیر و برکت بود. همین بسیج بود که 8 سال دفاع مقدس را به خوبی به پایان رساند و واقعا معجزه کرد که اگر این بسیج نبود مملکت و انقلاب از دست رفته بود.

آیت‌الله جنتی تأکید کرد: خداوند ان‌ شاء‌الله روح امام (ره) را شاد فرماید و همه بسیجیان را زیر لوای امیر المومنین (ع) با پیامبر و آل مطهرش محشور فرماید و ما را هم جزو بسیجیان محسوب کند که بالاخره کسی که اعمال خیر دیگران را دوست بدارد در آن شریک است و ما نیز راه و اعمال آن‌ها را دوست می‌داریم و امیدواریم خداوند ما را با آنها و همه ما را با امام حسین علیه السلام محشور بفرماید.