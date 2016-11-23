سن طلایی فرزندآوری نباید از دست برود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمد اسماعیل مطلق در سومین کنگره سلامت نوزادان در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: رفع موانع ازدواج، تسهیل تشکیل خانواده، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان، اختصاص تسهیلات، پوشش بیمه ای به ویژه در دوران شیردهی و هزینه زایمان و درمان ناباروری موجب تسهیل روند فرزندآوری می شود.

وی با اشاره به افزایش سن امید به زندگی افزود: سن امید به زندگی در خانم ها ۷۴ و در آقایان ۷۲.۸ سال است. همچنین در برنامه ششم توسعه سن امید به زندگی برای خانم ها ۷۶ و برای آقایان ۷۴ سال پیش بینی شده است.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: ۵ بند از ۱۴ بند سیاست های کلی جمعیت که توسط مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۹۳ ابلاغ شده است مربوط به وزارت بهداشت است.

وی گفت: نرخ جمعیت باید از ۱.۹ فعلی به ۲.۱ برسد. هر سال یک میلیون و ۵۷۰ هزار موالید داریم. در سال جاری نیز تا پایان آبان یک میلیون و ۳۰ هزار مورد تاکنون موالید داشته ایم که تا پایان سال از مرز یک و نیم میلیون تولد می گذرد.

مطلق تصریح کرد: درصد بالایی از جوانان کشور در سن باروری هستند و در نظرسنجی ها اعلام کرده اند مایلند ۲ تا ۳ فرزند داشته باشند.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به وجود ۱۱ میلیون زوج متقاضی ازدواج در کشور، گفت: ۷۰ درصد جمعیت کشور در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال هستند که این سن فرصت طلایی برای توسعه پایدار در کشور است.

وی افزود: سه هزار زوج نابارور در مناطق کمتر برخوردار کشور تحت پوشش برنامه درمان ناباروری هستند.