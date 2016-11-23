تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی به مدیران استانی تا پایان ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، سیدکامل تقوی‌نژاد، در شورای هماهنگی مدیران با تاکید بر ضرورت اجرای طرح جامع مالیاتی تا پایان سال جاری، گفت: اجرای این طرح، اولویت نخست اقدام و عمل سازمان در سال ۹۵ بوده و یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با اجرای آن، اقتصاد کشور به سمت شفافیت سوق خواهد یافت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی منوط به میزان کار و تلاش همکاران این سازمان است، گفت: قشر عظیمی از مردم مخاطب نظام مالیاتی هستند و باید احترام به مردم، رفع مشکلات آنان و تعامل و توافق با مودیان برای وصول عادلانه مالیات، در دستور کار مدیران و کارکنان سازمان باشد.

وی با تاکید بر استفاده حداکثری مدیران‌کل و ممیزین از اختیارات موضوع مواد ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تا پایان سال ۹۶ تفویض خواهد شد؛ ضمن اینکه مدیران صف باید به نحو شایسته‌ای از این اختیارات به منظور تفاهم و تعامل با مودیان استفاده کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با تاکید بر ضرورت مدیریت مبتنی بر مشارکت جمعی خاطرنشان کرد: با مشارکت جمعی مدیران و کارکنان سازمان، تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌های سازمان به نحو موثرتری عملیاتی خواهند شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال جاری عنوان کرد: امسال رقم پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی در بودجه، ۸۷ هزار میلیارد تومان است که در شش ماهه نخست امسال با تلاش همکاران، روند وصول مالیات به شکل مطلوبی بود که در نیمه دوم سال نیز این روند باید تداوم یابد.

وی نیروی انسانی سازمان را مهمترین سرمایه توصیف کرد و گفت: مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مسئولیت‌های سنگینی که بر دوش دارند، جزو سرمایه‌های ارزنده نظام اداری و اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

وی مقوله اخلاق در نظام مالیاتی را بسیار مهم برشمرد و گفت: جوهره اصلی انسانیت، تمسک به حصول اخلاق است و اگر هر یک از مدیران و کارکنان نظام مالیاتی، جنبه معنوی کار خویش را بشناسد، مسئولیت خود را هم از جنبه انسانی و هم از جنبه اخلاقی به بهترین شکل ایفا خواهد کرد.

جایگاه نظام مالیاتی در افکار عمومی باید ارتقاء یابد

تقوی‌نژاد از سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک سازمان پاک‌نهاد با کارکنانی شرافتمند و سالم یاد کرد و گفت: ما باید تلاش کنیم جایگاه نظام مالیاتی را نزد افکار عمومی ارتقاء دهیم و این کار با ارتقای سلامت نظام اداری، اخلاق مداری، مودی‌مداری و مبارزه جدی با فساد و تخلفات اداری امکان‌پذیر است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات را هم حق بیت‌المال و هم حق مردم عنوان کرد و گفت: ما حق نداریم در امر وصول مالیات که به بیت‌المال و مردم تعلق دارد، کوتاهی کنیم و در امر وصول مالیات که از جنس عدالت نیز هست، نباید مرتکب ظلم یا بی‌عدالتی در حق مردم شویم.

وی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند که در زمان رکود نباید از مردم مالیات گرفت که در پاسخ به آنها باید گفت مالیات بر اساس سود و زیان از مودیان اخذ می‌شود و نه براساس ادعا و حدس و گمان؛ لذا اسناد و مدارک صحیح و اصولی مربوط به فعالیت اقتصادی افراد مبنای تشخیص درآمد آنان است و از سوی دیگر نیز، ما قصد نداریم به هر بهانه و دلیلی از مردم مالیات بگیریم و وضعیت اقتصادی مردم را در نظر می‌گیریم.

تقوی‌نژاد در ادامه بر اهمیت آموزش در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های سازمان تاکید و خاطرنشان کرد: آموزش هم از بُعد دوره‌های کوتاه‌مدت و هم از بُعد دوره‌های بلندمدت، باید مورد بازنگری قرار گیرد و بایستی به سمتی حرکت کنیم که دوره‌های آموزشی دارای اثربخشی و کارآیی در اجرای وظایف کاری همکاران باشد.