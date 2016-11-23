۱۶۲ بیمار کلیوی خراسان جنوبی در انتظار پیوند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی دهقان عصر چهارشنبه در بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از انجمن بیماران کلیوی استان بیان کرد: انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان در حال حاضر به‌عنوان یک شعبه مستقل از انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت انجمن بیماران کلیوی در قاین و فردوس ادامه داد: ۲۴۸ بیمار کلیوی استان دیالیز می شوند.

دهقان با اشاره به وجود ۷ بیمار پیوند کبد، در استان بیان داشت: یک بیمار نیازمند پیوند قلب نیز در استان شناسایی شده است.

مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: از مجموع بیماران دیالیزی استان ۱۱۸ بیمار در شهرستان بیرجند هستند.

وی با بیان اینکه ۸۵ بیمار کلیوی شهرستان تحت پوشش انجمن بیماران کلیوی هستند، ادامه داد: در زمینه ایجاد شغل و درآمد زایی برای این بیماران نیازمند همکاری دستگاه های دولتی هستیم.

دهقان خواستار اختصاص حداقل یک درصد از آمار استخدامی دستگاه‌های دولتی به افراد تحت حمایت این انجمن که تخصص و مدرک لازم را دارند شد.

کاظم قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این بازدید گفت: توسعه و راه‌اندازی بخش های دیالیز به بخش های غیردولتی واگذار می‌شود.