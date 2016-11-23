رئیس جمعیت هلال احمر درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام دکتر سید امیرمحسن ضیائی آمده است: «ارتحال عالم ربانی، معلم ایمان و اخلاق و مجتهد والاقدر حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) که عمر پر برکت خود را برای رضایت خداوند صرف کرد، برای جهان اسلام خسارتی بزرگ است. ایشان از پایه‌های انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی بود و عمر شریف خود را در راه مبارزه با طاغوت و برای اعتلاء کلمه حق و خدمت به مکتب اهل بیت و بیداری مردم صرف کرد. مجاهدت‌های ایشان، برگ‌های زرینی است که در کارنامه درخشان آن فقیه مجاهد به ثبت رسیده است.

این ضایعه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری و بیت محترم ایشان تسلیت عرض کرده، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش را از خداوند متعال مسألت دارم. از خداوند منان خواستارم در برابر این ضایعه بزرگ به همه مقلدان و وابستگان معظم له صبر و شکیبایی و اجر جزیل عنایت فرماید.»