استان سمنان ۱۵ شهید زن تقدیم انقلاب کرده است/ شهدا مظهر عزت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خالقیان شامگاه چهارشنبه و در آیین یادواره سه زن شهید دامغان به میزبانی حسینیه محله امام(ره) این شهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید والامقام استان سمنان، برگزاری یادواره های شهدا را از نیازهای امروز جامعه ذکر کرد و اظهار داشت: باید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه این یادواره ها به خوبی و در خور شان شهدا برگزار شود.

وی شهدا را مظهر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و اضافه کرد: وظیفه همه ما است که با برگزاری آیین های یاد و خاطره شهدا، دین خودمان را به این سبک بالان عاشق ادا کنیم چرا که جمهوری اسلامی ایران در طول دوران حماسه عظیم هشت سال دفاع مقدس ۲۳۰ هزار شهید والامقام تقدیم این انقلاب کرده و تقدیم شهدای گرانقدر همراه با ایثار، مقاومت و پشتیبانی مردم حفظ و حراست از این انقلاب را برایمان به ارمغان آورده است.

معاون اجرایی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با بیان اینکه باید با خط و آرمان‌های والای شهدا بهتر آشنا شویم و آن را به دیگر نسل های انقلاب منتقل کنیم، گفت: امروز نظام استکباری به دنبال این است که مردم از اصول و مبانی انقلاب عقب نشینی کنند لیکن آمریکا و حامیان او در منطقه طرح براندازی داخلی و تغییر سبک زندگی ایرانی و اسلامی را دنبال می کنند و تا به قول خودشان، با این کار خود باورها و آرمان های ما و نسل آینده را تغییر دهند.

خالقیان افزود: نفوذ دشمن یکی از موضوعاتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکنون بارها در سخنرانی خویش بر این نکته تاکید کردند و متاسفانه برخی از مسئولان ما به لیبرال دوموکراسی غرب چراغ سبز نشان می دهند و راه و زمینه نفوذ دشمنان را در کشورمان فراهم می کنند.

وی افزود: آمریکا و متحدان او بدانند اگر خطایی از آنان سر بزند با خشم و مبارزه جانانه ملت ایران روبرو خواهند بود و این ملت همانند دوران هشت سال دفاع مقدس در صحنه بوده و جان و هستی خود را برای حفظ آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران فدا می کنند اما برخی از افراد که حرف ولایت را گوش نمی دهند و نافرمانی می کنند مورد انتقاد ما هستند از سوی دیگر باید گفت متاسفانه برخی مسئولان از بصیرت برخوردار نیستند و این حرکت آنان کمک به دشمن محسوب می شود.

معاون اجرایی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان گفت: اگر قرار بود با آمریکا رابطه داشته باشیم نیازی به مذاکره نبود و هزاران شهید والامقام تقدیم کنیم پس باید بدانیم که آمریکا شیطان بزرگ است و هرگز با این شیطان بزرگ قصد برقراری رابطه را نداریم.

خالقیان با بیان اینکه مذاکره با آمریکا هیچ سودی برای ما ندارد و تنها نفوذ آمریکا بر کشور ما این است که حوادث مشروطه و راه اندازی سفارت انگلیس را احیا کند، گفت: دشمنان می خواهند ما از خط و اهداف والای شهدا دست برداریم که این مهم یک اشتباه و خطای بزرگ است.