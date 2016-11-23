شهدای مدافع حرم سند گویای دفاع از اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد میرعلی اکبری شامگاه چهارشنبه در چهارمین روز از هفته گرامیداشت بسیج در یادواره شهدای مدافع حرم دامغان به میزبانی مسجد حضرت سیدالشهدا (ع) شهرک مسکن مهر این شهر اظهار داشت: شهدای مدافع حرم با ایثارگری، شجاعت و جوانمردی، ولایت پذیری را سرلوحه کار خود قرار دادند تا جهان اسلام از خطر و آسیب حفظ شود.

وی اضافه کرد: شهدای مدافع حرم بالاترین نمره قبولی را در دفاع از حرم اهل بیت (ع) دریافت کردند و ما با ادامه دادن راه آنان محکمتر از همیشه پشت اسلام و مظلومان عالم ایستاده ایم و در مقابل توطئه های آمریکا، تکفیری ها و حامیان آنان مقاومت می کنیم.

عضو موسسه روایت سیره شهدا، شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم را سرمایه های معنوی نظام و انقلاب دانست و افزود: عزت و افتخار امروز جمهوری اسلامی ایران مدیون رشادت ها و جانفشانی های شهدای ما است.

میرعلی اکبری تصریح کرد: دشمنان با کمک رسانه ها و شبکه های ماهواره ای تلاش می کنند اسلام را دینی خشن معرفی کنند.

وی با بیان اینکه با پیروی از راه شهدا، رضایت مردم و خداوند را باید جلب کنیم، اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد شهدا نباید تنها به برپایی یادواره ختم شود بلکه باید سیره و راه شهدا را ادامه دهیم.

عضو موسسه روایت سیره شهدا خاطر نشان کرد: شهدا به ما درس آزادگی، ایثار، شهامت و شجاعت آموختند چرا که شهدای ایران اسلامی پرورش یافته مکتب ابا عبدالله الحسین (ع) هستند.

میرعلی اکبری اضافه کرد: شهادت توفیق بسیار بزرگی است که خداوند آن را شامل حال بندگان خاص خود می کند و شهدای مدافع حرم ما مظلومانه در دیار غربت و در جوار ائمه اطهار (ع) به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی گفت: تکلیف همه ما در قبال شهدای مدافع حرم روشن است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند شهدای مدافع حرم که در سوریه و عراق به شهادت می رسند مانند این است که در محضر اهل بیت (ع) و در کنار آنها به درجه رفیع شهادت نائل می شوند.

در این آیین که امام جمعه، فرماندار، فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند از خانواده معظم پنج شهید مدافع حرم دامغان تجلیل شد.

شهیدان مهدی خراسانی، سید علی اصغر شنایی، علی اصحابی، سعید علیزاده و محمد رضا دهقان امیری از شهدای والامقام مدافع حرم شهرستان دامغان هستند.