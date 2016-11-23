فاصله تبدیل ایده به محصول در هوافضای سپاه به ۲ سال رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده چهارشنبه در همایش ملی مانور قدرت در دانشگاه تبریز اظهار داشت: آذربایجان شرقی شهدای بزرگی همچون شهید باکری، شفیع زاده و تعداد زیادی از شهدای دانشگاه تبریز را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه بسیج یکی از معجزات انقلاب، ولایت فقیه و امام راحل است، افزود: اگر بسیج ۹ ماه پس از پیروزی انقلاب و ۱۰ ماه قبل از شروع جنگ به فرمان امام راحل (ره) تشکیل نمی شد، معلوم نبود که چه سرنوشتی در دوره دفاع مقدس و بعد از آن داشتیم و بسیج نه تنها باعث نجات کشورمان شده بلکه در لبنان و کشور های اسلامی دیگر نیز از بسیج ایران الگو برداری شده و حشد الشعبی در عراق و سوریه نقش بسیار موثری در مبارزه و مقابله با داعش دارد که با کمک سپاه شکل گرفته است.

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران تصریح کرد: امروزه ارتش های کلاسیک به تنهایی و بدون کمک نیروهای مردمی قادر به اداره جنگ و مقابله با توطئه های دشمن نیستند موضوعی که ایران چهار دهه با آن درگیر بود که خوشبختانه این تجربه به سایر کشور ها نیز منتقل شده تا اقدام به تشکیل بسیج مردمی کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حالی که در بسیاری حوزه ها توانسته ایم تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم، در امور کشور با مشکلات کوچکتر و کم اهمیت تر ابتدایی مواجه هستیم و در این زمینه کاری نمی توانیم انجام دهیم و این در حالی است که تمام مشکلات کشور با انسجام و همگرایی مسئولان قابل حل هستند.

سردار حاجی زاده افزود: پاسخ به این پرسش که چرا در برخی مواقع موفقیت کسب کردیم برخی مواقع نه، باید به عنوان مبنا و هدف قرار گیرد و مسئولان پیگیر حل این مشکل باشند چراکه بستر هایی مانند دسترسی به آب های آزاد، ملت غیور و نیروی انسانی نخبه در ایران را هیچ کدام از کشور ها سراغ ندارند.

وی با بیان اینکه در دوران جنگ با موضوعاتی چون آموزش، سازماندهی و کمبود سلاح و تجهیزات نظامی مواجه بودیم، ادامه داد: زمانی که جنگ بر کشور ما تحمیل شد، آموزش های لازم برای مقابله با این شرایط را ندیده بودیم اما با همدلی و همراهی مردم در جنگی تحمیلی که همه گمان می کرد که با یک سرزمین آسیب دیده، تخریب شده و نابود شده و خسته روبرو خواهند شد، حتی یک متر از خاک وطن را به دشمن واگذار نکردیم.

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یادآور شد: در همین جنگ تحملی دشمن از خاک کشوررانده شد و نه تنها هیچ چیز را از دست ندادیم بلکه در پایان جنگ تیپ، لشگر، یگان های موشکی، رزمی و پیاده را تشکیل داده و تهدیدات را به فرصت تبدیل کردیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز در حوزه تسلیحات نظامی تحریم هستیم افزود: در دوران جنگ ایران تکنولوژی هدایت کنترل موشک ها را نداشت اما با مقاومت، ایثار و اراده عموم مردم قدم به قدم جلو رفته و مهم این بود که هربار شکست خوردیم، فرماندهان متوقف نشدند و شکست ها باعث مبدا حرکت و پیروزی بعدی شدند و الان موفق هستیم.

سردار حاجی زاده با بیان اینکه فاصله تبدیل ایده به محصول را در هوا و فضای سپاه از ۱۰ سال به دو سال رسیده، اظهار داشت: این فاصله شاید در برخی مواقع به شش ماه هم برسد که این بیانگر اوج توانمندی کشور است و کسی فکرش را نمی کرد که به این مرحله برسیم و امروزه ایده ها براساس نیاز کشور که ساخته و مطرح می شوند و برای نمونه در موشک های زمین به زمین مانند شهاب یک و دو بر اساس نیازهای خاص عمیلاتی طراحی کردیم و ساختیم

وی همچنین خاطر نشان کرد: در حوزه های ساده تری مانند تفنگ معمولی مشکل داشتیم به طوری که سیم خارادر، رادار، توپ و تانگ به صورت وارداتی به کشور عرضه می شد اما امروزه در حوزه بدون سرنشین در صدر قرار گرفتیم طوری که خودمان براساس نیازمندی ها و ایده های مطرح شده میتوانیم هم طراحی کنیم و هم بسازیم.

مرد اول صنایع موشکی ایران با بیان اینکه رادار های ساخته شده در کشوراز ۱۶۰ تا هزار کیلومتری نیازهای ما را پوشش می دهند، ادامه داد: این رادارها براساس نیازمندی های کشور با کیفیت ۱۰ برابر موجود در بازار و یک سوم قیمت ارزان ترین کشور فروشنده ساخته می شوند.

وی با مطرح این پرسش که آیا امروز فناوری و دانش نظامی و تسهیلات پیچیده است یا غیر نظامی تصریح کرد: چرا در بخش غیر نظامی هزاران برابر نظامی مشکل داریم و در حوزه هایی مانند اقتصادی ناموفق هستیم و مقام معظم رهبری سال هاست که به موضوع اقتصاد مقاومتی و تکیه به داخل تاکید می کنند.

سردار حاجی زاده با بیان اینکه هیچ یک از موفقیت های جمهوری اسلامی ایران از سازش با دشمن به دست نیامده است، اظهار داشت: اگر در دوران جنگ تحمیلی به پیشنهادات غرب و آمریکا تن میدادیم، امروز مرز ایران و عراق پشت دروازه های اهواز بود.

وی همچنین اظهار داشت: در آمریکا سرفصل درسی با نام مذاکره با دشمن وجود دارد که براساس آن امتیازاتی قبلی را که گرفتند پس میدهند و امتیاز های جدیدی را می گیرند و این همان کاری است که در برجام هم انجام دادند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: کدام کشور می توانند همانند ایران در اربعین تجمعی چنین با شکوه را سازماندهی کند و اگر در حوزه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز چنین عمل کنیم، موفق تر هستیم.

گفتنی است در همایش ملی مانور قدرت که باحضور سردار حاجی زاده برگزار شد، حسین قنبری به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز منصوب شد.