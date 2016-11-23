وزارت خارجه عراق: سوء استفاده از نام مکه نشانگر ورشکستگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزارت امور خارجه عراق به اظهارات مداخله جویانه «ثامر السبهان» وزیر مشاور در امور کشورهای خلیج فارس و سفیر سابق سعودی در بغداد واکنش نشان داد.

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که این وزارتخانه متعلق به تمام عراقی هاست و سوء استفاده از نام مکه مکرمه در اظهارات السبهان نشان دهنده ورشکستگی است.

«احمد جمال» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد: گویا السبهان پس از اخراج خود از بغداد نفهمیده است که وزارت خارجه متعلق به تمام عراقی هاست.

وی همچنین سوء استفاده از نام مکه مکرمه را دلیل ورشکستگی و ضعف برشمرد.

«ثامر السبهان» وزیر مشاور و سفیر پیشین عربستان در بغداد، امروز در حساب توئیتری خود مدعی شد وزارت خارجه عراق به جای حرکت به سمت منافع این کشور، به نفع ایران حرکت می کند.

وی در حساب توئیتری خود نوشت: «موضع وزارت خارجه عراق عجیب بود که اول می‌خواست مکه را نابود کند و سپس این اقدام را محکوم می‌کند».

السبهان همچنین مدعی شد: «با این حال، این موضع مردم بزرگ عراق نیست، مصیبت این است که یک وزارتخانه عربی ربوده و در اختیار منافع ایران گذاشته شده است».

لازم به ذکر است که اظهارات مداخله جویانه ثامر السبهان، به موضع اخیر وزارت خارجه عراق در نشست سازمان همکاری اسلامی برمی گردد.

ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق در نشست سازمان همکاری اسلامی که با هدف محکوم کردن آنچه عربستان آن را حمله موشکی نیروهای انصارالله یمن به مکه می‌نامید، اعلام کرد که حمله به مکه یک ادعا بیش نیست و عربستان برای گفته‌های خود هیچ سندی ندارد.