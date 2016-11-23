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۳ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۴۵

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه:

سرعت غیرمجاز رانندگی ۳ عضو یک خانواده را به کام مرگ فرستاد

سرعت غیرمجاز رانندگی ۳ عضو یک خانواده را به کام مرگ فرستاد

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: بر اثر برخورد دو دستگاه پیکان اعضای یک خانواده سه نفره جان خود را از دست دادند.

سرهنگ فضل‌الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخورد دو دستگاه سواری پیکان در کیلومتر یک بعد از سه راه قلعه شاخانی به سمت کامیاران حادثه غمباری را رقم زد.

وی عصر امروز را زمان وقوع این حادثه دلخراش اعلام کرد و گفت:  در پی وقوع این سانحه رانندگی سه نفر مصدوم می‌شوند و به بیمارستان کامیاران انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه بیان کرد: یک خانم ۲۵ ساله، مرد ۳۵ ساله و کودک یک و نیم ساله سه مصدوم این حادثه بودند که متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

سرهنگ شیری انحراف به چپ و سرعت بالای خودروی مقابل را علت وقوع این این سانحه دلخراش اعلام کرد و خواستار توجه جدی رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت غیرمجاز در جاده‌ها شد.

کد مطلب 3832686

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