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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۶

هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس؛

آرسنال از سد تیم بورنموث گذشت/ توپچی‌ها در رده چهارم ماندند

آرسنال از سد تیم بورنموث گذشت/ توپچی‌ها در رده چهارم ماندند

تیم فوتبال آرسنال در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس از سد بورنموث گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال آرسنال و بورنموث روز یکشنبه در چارچوب هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه امارات به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳ بر یک توپچی های لندنی پایان یافت.

نیمه اول این بازی با تساوی یک بر یک پایان یافت. ابتدا الکسیس سانچز (۱۲) برای آرسنال گلزنی کرد اما در ادامه کالوم ویلسون (۲۲ - پنالتی) کار را به تساوی کشاند. در نیمه دوم تئو والکات (۵۱) و الکسیس سانچز (۹۱) برای آرسنال گلزنی کردند تا توپچی ها به بردی خانگی دست یابند.

تیم آرسن ونگر با این پیروزی خانگی ۲۸ امتیازی شد و در رده چهارم جدول باقی ماند. چلسی با ۳۱ امتیاز صدرنشین است. لیورپول و منچستر سیتی نیز با ۳۰ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

کد مطلب 3832854

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