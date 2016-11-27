به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال آرسنال و بورنموث روز یکشنبه در چارچوب هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه امارات به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳ بر یک توپچی های لندنی پایان یافت.

نیمه اول این بازی با تساوی یک بر یک پایان یافت. ابتدا الکسیس سانچز (۱۲) برای آرسنال گلزنی کرد اما در ادامه کالوم ویلسون (۲۲ - پنالتی) کار را به تساوی کشاند. در نیمه دوم تئو والکات (۵۱) و الکسیس سانچز (۹۱) برای آرسنال گلزنی کردند تا توپچی ها به بردی خانگی دست یابند.

تیم آرسن ونگر با این پیروزی خانگی ۲۸ امتیازی شد و در رده چهارم جدول باقی ماند. چلسی با ۳۱ امتیاز صدرنشین است. لیورپول و منچستر سیتی نیز با ۳۰ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.