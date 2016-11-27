منچستر یونایتد مقابل وستهام متوقف شد/ اخراج دوباره مورینیو

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس یکشنبه شب با برگزاری دیدار تیم های منچستر یونایتد و وستهام پی گرفته شد. در این بازی جذاب که در ورزشگاه اولدترافورد برگزار شد دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

تیم وستهام در دقیقه ۲ توسط دیافرو ساخو به گل رسید و شوکی زودهنگام به میزبان وارد کرد. در دقیقه ۲۲ بازی زلاتان ابراهیموویچ با ضربه سر خود روی پاس پوگبا کار را به تساوی کشاند. در نیمه دوم هر دو تیم بازی تهاجمی را به نمایش گذاشتند که البته سهم یونایتد در خلق موقعیت خطرناک بیشتر بود و این تیم با بدشانسی نتوانست هر ۳ امتیاز را کسب کند.

اخراج مورینیو در اواسط نیمه نخست از اتفاقات دیگر این بازی بود. جالب اینکه مورینیو فصل گذشته که چلسی را هدایت می کرد در بازی با وستهام اخراج شده بود.

منچستر یونایتد با ۲۰ امتیاز در رده ششم جدول لیگ برتر انگلیس قرار گرفته است.