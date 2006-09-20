سوم مهر زمان از سرگيري محاكمه ديكتاتور سابق عراق / صدام و وكلايش در بيرون از دادگاه روند محاكمه خود را دنبال كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه خبري ايلاف، "محمد عريبي" قاضي جديد دادگاه محاكمه صدام امروز به سخنان پنج شاهد ديگر گوش فرا داد و رياست دادگاه در پي اعتراض ومشاجره لفظي صدام به خاطر بركناري رئيس پيشين دادگاه، وي را از دادگاه اخراج كرد كه در پي آن وكلاي وي نيز از جلسه دادگاه خارج شدند.

صدام و وكلاي وي در پي اخراج خود از دادگاه، روند محاكمه خود و شش تن از همدستانش را از تلويزيون كوچكي در يك اتاق در ساختمان دادگاه عالي جنايي عراق دنبال كردند.

برپايه اين گزارش، متهم ثابت سلطان وزير دفاع سابق عراق در آغاز جلسه امروز، خواستار گفتگو با وكلاي مدافع جديدي شد كه دادگاه درپي خروج وكلاي مدافع اصلي از جلسه، تعيين كرد.

اين متهم افزود كه وي و ساير متهمان مي شنوند، دادگاه خواهان اجراي عدالت است و تحقق اين امر بدون بحث وگفتگو درباره پرونده خود با وكلايشان غيرممكن است . قاضي دادگاه نيز به اين درخواست پاسخ داد و گفت كه اين اقدام را درپي پايان نشست امروز ترتيب خواهد داد.

ديكتاتورسابق عراق امروز درپي دستور قاضي به اخراج وي از دادگاه و پيش از بيرون رفتن خطاب به قاضي دادگاه با لحن توهين آميز گفت : "پدرت نگهبان بود".

"علي حسن مجيد" نيز از ديگرمتهمان دادگاه درواكنش به اخراج "صدام" اظهار داشت :" اگر به من اجازه ندهيد كه از دادگاه خارج شوم، يك كلمه هم حرف نمي زنم، حتي اگربرايم حكم اعدام صادركنيد" كه قاضي جديد نيزدرپاسخ به اوگفت : " سرجايت بنشين".

پيش ازخارج شدن تيم وكلاي مدافع متهمان، يكي ازآنان بيانيه اي را قرائت كرد كه درآن دخالت دردادگاه را محكوم كرد.

دراين بيانيه آمده است:"رزكارامين(رئيس دادگاه رسيدگي به جنايات صدام در پرونده دجيل) درپي فشاردولت مجبوربه استعفا شد همچنان كه پيش ازوي نيز ديگران مجبور به كناره گيري شدند. ما مي خواهيم بگوييم كه دولت دراموردادگاه دخالت مي كند و ما نمي توانيم به كارمان ادامه دهيم. بنابراين ازدادگاه بيرون مي رويم و مي خواهيم كه دخالتها دراموراين دادگاه متوقف شود كه پيش ازمحقق شدن اين شرط هرگز به دادگاه باز نمي گرديم".

"رزكارامين" يكي از قاضيان كرد عراقي بود كه چند جلسه ازدادگاه بررسي پرونده كشتارمردم بيگناه دجيل را برعهده داشت.

رئيس دادگاه نيزدرپي آن اعلام كرد: با استناد به قانون دادگاه هاي سال 1971، دادگاه تصميم گرفت تيمي جديد از وكلاي مدافع انتخاب كند.

درجلسه روزگذشته كه آخرين جلسه قضاوت پرونده انفال به رياست "عبدالله العامري" بود، سه شاهد با حضوردربرابردادگاه به ايراد سخن پرداختند.

صدام و همدستانش از 21 آگوست ( 30 مرداد) به سبب دست داشتن درجنايت كشتار كردها موسوم به حمله انفال در سال 1988 كه حدود 100 هزار كرد كشته و سه هزار روستا تخريب و هزاران تن از مناطق خود رانده شدند، محاكمه مي شوند.

يكي از اين متهمان "علي حسن مجيد" معروف به علي شيميايي است كه وي متهم به دستور استفاده از اين گازها عليه كردهاي عراق است.

"صابرعبدالعزيز الدوري" عضو رهبر منطقه اي حزب بعث ، "طاهر توفيق العاني" عضو رهبري منطقه اي حزب بعث، "سلطان هاشم احمد الطائي" وزيردفاع سابق و فرمانده عملي حمله انفال، "حسين رشيد التكريتي" عضو فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، "فرحان مطلك الجبوري" رئيس اطلاعات نظامي مناطق شرقي عراق ديگر متهمان پرونده انفال هستند.