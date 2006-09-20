هدف اوليه ما برخورد ديپلماتيك با موضوع هسته اي ايران است / به تاريخ و ميراث فرهنگي ملت ايران احترام مي گذاريم!

به گزارش خبرگزاري مهر، بوش در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان، درباره مذاكره با ايران گفت :" موضع ما براي ايراني ها بسيار شفاف و روشن است، اگر آنها خواهان گفتگو با مقامهاي آمريكا هستند، بايد برنامه هاي غني سازي خود را طوري تعليق كنند كه قابل تائيد و راستي آزمايي باشد."

وي افزود: "آنها موضع ما را مي دانند و جهانيان نيز از موضع ما آگاه هستند و من آن را در سازمان ملل روشن كردم."



بوش در ادامه خاطر نشان كرد:" اول اينكه ايراني ها گزينه پيش روي خود را مي دانند و آن روشن است، دوم شما مي توانيد با يك ديپلماسي مؤثر دنيا را تغيير دهيد، لحظه مهم در گفتگوهاي ايران با اروپاست، من روشن كردم كه زماني به ميز مذاكرات خواهيم آمد كه ايران غني سازي خود را طوري به حال تعليق درآورد كه قابل تائيد و تصديق باشد. به خاطر اينكه ما به آنها تكنولوژي كه تهران را قادر به ساخت تسليحات هسته اي بنمايد، نخواهيم داد."

وي در اظهاراتي فريبكارانه و با هدف بدبين كردن افكارعمومي به برنامه هسته اي صلح آميز ايران و انحراف از زرادخانه مخوف هسته اي رژيم صهيونيستي كه بزرگترين خطر براي امنيت و ثبات جهاني است، با وجود تاكيد تهران براينكه سلاح هسته اي هيچ جايي در استراتژي آن ندارد، گفت : "تسليحات هسته اي در دست ايراني ها منطقه را به كلي بي ثبات خواهد كرد و دردسرهاي زيادي ايجاد مي كند."

بوش در پاسخ به اين سؤال كه پس چرا پاكستان، هند و اسرائيل از چنين تسليحاتي و آن هم در همان منطقه دارند، در اظهاراتي گمراه كننده گفت : " ايران از حزب الله حمايت مي كند، و حزب الله گروهي است كه بي ثباتي ايجاد مي كند و ايران به طور مدام اعلام كرده است كه در صدد از بين بردن اسرائيلي است كه از متحدين ماست."

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران، اسرائيل را بمباران خواهد كرد و يا موشكي به سوي آن پرتاب خواهد كرد، اظهار داشت : به نظر من شما بايد در اين دنيا همه را جدي بگيريد، شما با رهبري رو به رو هستيد كه خواهان از بين بردن اسرائيل است.

رئيس جمهور آمريكا افزود: كاملاً من تهديد ايران را مانند آن زماني كه القاعده تهديد كرد كه دوباره به آمريكا حمله خواهد كرد، آن را هم جدي گرفتم و افراطيوني كه مي گويند مي خواهند دموكراسي را مختل كنند،نيز جدي مي گيرم ايران را هم جدي مي گيرم.

بوش ادعا كرد: "ايران مي خواهد مانع از صلح و دموكراسي در خاورميانه شود و از حزب الله حمايت مي كند تا به اين طريق تلاشهاي ابومازن و ايهود اولمرت رهبران فلسطين و اسرائيل را از بين ببرد و به دليل اين عملكردهاي ايران است كه ديدگاه برخي ها را كه درباره رهبران ايران افكار خوبي ندارند، درك مي كند."

رئيس جمهور آمريكا گفت : "هدف ما يافتن راه حلي ديپلماتيك براي موضوع هسته اي ايران است وبا اين روند شروع مي شود كه ايراني ها را متقاعد كنيم كه اگر آنها دست از برنامه تسليحات هسته اي خود برندارند، با منزوي شدن رو به رو هستند، و احتمالاً ممكن است، تحريم شوند."

بوش در پاسخ به سؤال ديگري كه آيا ايران همانگونه كه ايهود اولمرت باوردارد به نقطه اي غيرقابل برگشت در فعاليتهاي

هسته اي خود رسيده و اينكه تهران چه مقدارزمان لازم دارد تا به تسليحات هسته اي دست يابد، اظهار داشت : "ابتدا من نگراني خود را بايد از برخي كشورها كه درصدد از بين بردن كشورم هستند، اعلام كنم و ديگر اينكه زمان، بسيار مهم و اساسي در اين زمينه است، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه شب گذشته با همپيمانان ما و مقامهاي سه كشور اروپايي، روسيه و چين ديدار كرده و از آنها خواست تا از قطعنامه اي كه چندي پيش در شوراي امنيت عليه ايران به تصويب رسيد، پيروي و از آن حمايت كنند."

بوش درادامه جوسازي و اتهامات بي پايه و اساس عليه برنامه هسته اي صلح آميز ايران مدعي شد كه ايران درصدد توقف گفتگوها و خريد زمان است.

وي درباره تهديدهاي آمريكا براي تغيير سيستم سياسي در ايران گفت : "در صورتي كه دست از برنامه هسته اي خود بر ندارند يا بايد تحريم و منزوي شود، يا اينكه تهران بايد شيوه بهتري را انتخاب كند."

بوش در ادامه اظهارات فريبكارانه و مداخله جويانه خود گفت :"من روز گذشته در سازمان ملل به طور مستقيم با مردم ايران صحبت كردم و به آنها گفتم كه به تمدن و تاريخ و فرهنگ آنها احترام مي گذارم و اين براي اين مردم مهم است كه بدانند ما به ميراث فرهنگي ، تاريخ و سنت آنها احترام مي گذاريم و باور ما بر اين است كه آنها مي توانند تبديل به ملتي بزرگ شوند، منتهي بايد دولت آنها به استعدادهاي اين ملت تكيه كند."