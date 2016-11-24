حمیده زرآبادی در خصوص تعیین عضو علی البدل شورای شهر قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ابطال رأی فرد منتخب در هیچ ماده یا تبصرۀ قانونی وجود ندارد و برخلاف قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات شوراهاست و هیئت‌های نظارت و اجرایی بعد از پایان انتخابات و تأیید صحت و سلامت کل انتخابات، نمی‌توانند در راستای عدم‌تأیید صلاحیت فرد منتخب اقدام کنند و این نوع رفتارها مغایر با قانون است.

زرآبادی بیان کرد: حفظ و صیانت از رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است و تحقق آن با عمل به قانون و پرهیز از نگاه سلیقه‌ای به قوانین ممکن می شود لذا نباید با برخی رفتارها به اعتماد مردم که سرمایۀ اصلی نظام است، آسیب وارد شود.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: شاهد صحبت‌ها و نظر افراد زیادی در بارۀ تعیین عضو علی‌البدل شورای شهر قزوین بوده‌ایم که بی‌شک، در این میان همه باید از قانون تمکین کنیم که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته این موضوع نیز در حال طی مراحل قانونی است.

زرآبادی با اشاره به روند پیگیری این پرونده افزود: بررسی‌های اولیه نشان می دهد هنگامی که آرای منتخب علی‌البدل اول ابطال و ایشان رد صلاحیت شده‌اند، روند پیگیری اعتراض این منتخب در چارچوب قوانین هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا طی نشده است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در حال حاضر نیز شورای عالی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در حال بررسی و اعلام نطر دربارۀ این پرونده است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بر رعایت همۀ جوانب امر در قوانین از سوی قانون‌گذار تاکید جدی داریم و در این راستا مواردی در قوانین و مقررات مرتبط‌به انتخابات شوراها و قانون هیئت‌های نظارت و اجرایی وجود دارد که با پیگیری‌و بررسی این موارد در کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی مجلس امیدواریم از بروز این مشکلات جلوگیری شود.

عضو شورای اجرایی اتحادیۀ بین‌المجالس ایران یادآور شد: ابطال رأی فرد برخلاف قوانین و مقررات مرتبط‌به انتخابات شوراهاست و هیئت‌های نظارت در چارچوب قوانین و مقررات، تنها با داشتن ادلۀ قانونی کافی، می‌توانند برای ابطال صندق آرا تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

پس از استعفای یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص انتخاب عضو علی البدل اختلاف نظری ایجاد شده و قرار است موضوع از مجاری قانونی به نتیجه برسد.

انتصاب علی فرخزاد، نایب رییس شورای اسلامی شهر قزوین به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین که براساس قانون با خروج وی ازشورای شهر همراه شد بار دیگر نام نینا سیاهکالی مرادی را در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح کرده است.

این کاندیدا در انتخابات شورای شهر در سال ۹۲ با کسب ۹۴۱۶ رای به عنوان عضو علی البدل تعیین شد که پس از رد صلاحیت وی از رفتن به شورا بازماند و محمد خورشیدی، کاندیدای دیگر با ۸۹۰۴ رای به عنوان اولین عضو علی البدل شورای شهر قزوین اعلام شد.

در حال حاضر در خصوص تعیین عضو قانونی علی البدل اختلاف نظر وجود دارد و مراتب از سوی وزارت کشور در حال پیگیری برای اعلام نظر نهایی است.