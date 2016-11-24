به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور روز شنبه در تهران پیگیری می شود که در حساس ترین جدال این هفته، شهرداری ورامین و پاس قوامین به مصاف یکدیگر می روند.

هفته هفتم به عنوان هفته پایانی دور رفت لیگ برتر تکواندو محسوب می شود و نتیجه دیدار تیم های شهرداری ورامین و پاس قوامین، تأثیر قابل توجهی را در جدول رده بندی مسابقات خواهد داشت.

تیم های شهرداری ورامین و پاس قوامین طی فصول گذشته همواره به عنوان دو مدعی در لیگ برتر تکواندو ظاهر شدند که در سال های اخیر شاگردان پیام خانلرخانی در ورامین توانسته اند بر تیم مدعی پاس غلبه کنند.

تیم شهرداری ورامین در فصل جدید لیگ برتر تکواندو نیز به دنبال رسیدن به مقام قهرمانی است و در این راه باید در برابر تمامی حریفان خود از جمله پاس قوامین به پیروزی برسد.

پاس قوامین تا پایان هفته پنجم لیگ برتر تکواندو نشان داده که تیم شکست ناپذیری نیست و شاگردان خانلرخانی با تکیه بر تجربه و انگیزه خود می توانند مقابل یکی از حریفان مهم خود به برتری برسند.

شهرداری ورامین امیدوار است تا با برتری مقابل پاس قوامین جایگاه خود را در رده دوم جدول رده بندی مسابقات بهبود ببخشد و جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در صد جدول را تصاحب کند که کار بسیار سخت و دشواری است.

پیام خانلرخانی سرمربی شهرداری ورامین نیز از آمادگی بازیکنان این تیم برای رویارویی با پاس قوامین خبر داده است.