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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

با برگزاری مسابقات بخش ریکرو؛

نفرات برتر تیراندازی با کمان هفته بسیج معرفی شدند

نفرات برتر تیراندازی با کمان هفته بسیج معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات تیراندازی با کمان به مناسبت هفته بسیج در بخش ریکرو معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، با حضور ۲۳۰ کماندار از استانهای اصفهان ، البرز ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، تهران ، زنجان ، قزوین، چهارمحال و بختیاری ، کرمان ، همدان ، مازندران ، قم ، لرستان و یزد در رشته ریکرو و به مناسبت هفته بسیج ویادواره شهدا مدافع حرم در سالن یادگار مجموعه  ورزشی انقلاب در دو رده سنی جوانان وبزرگسالان و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد که نفرات اول تا چهارم بشرح ذیل مشخص شدند و مدال وجوایز نقدی خود را توسط محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون،  بهرام، بختیاری دبیر هیات استان تهران و عماد خلج مسئول برگزاری مسابقات دریافت کردند.

ریکرو دختران
۱_نازنین زهرا جمالزاده از تهران ۲_کیانا فرزان از آذربایجان شرقی   ۳_مطهره پور برقی از تهران   ۴_کیانا کاظمی ازتهران  توانستند عناوین اول تا چهارم را از آن خود کنند.

در بخش ریکرو پسران و در رده سنی نوجوانان
۱_امیر یزدانی از اصفهان  ۲_ دانیال ملاح ازآذربایجان شرقی   ۳مهدی سرخوش از کرمان  ۴_ ماهان جلالوند از تهران چهار نفر نخست این بخش بودن که توانستند بالاتر از سایر رقیبان خود قرار گیرند.

در بخش ریکرو بزرگسالان بانوان
۱_ آیتک جلوسیان از آذربایجان شرقی ۲_ الهه لطیفی از تهران ۳_ آرزو عسگری از تهران ۴_ قاضیانی از تهران بر سکوهای اول تا چهارم ایستادند.

در بخش ریکرو بزرگسالان آقایان
امیر رضا صفایی پور از اصفهان ۲_ میلاد وزیری از آذربایجان شرقی ۳_ عرفان ارژنگی پور از آذر بایجان شرقی ۴_امید ابراهیمی صدر آبادی از تهران توانستند عناوین اول تا چهارم را کسب کنند.

شایان ذکر است مسابقات کامپوند امروز برگزار می شود.

کد مطلب 3833184

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