نفرات برتر تیراندازی با کمان هفته بسیج معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، با حضور ۲۳۰ کماندار از استانهای اصفهان ، البرز ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، تهران ، زنجان ، قزوین، چهارمحال و بختیاری ، کرمان ، همدان ، مازندران ، قم ، لرستان و یزد در رشته ریکرو و به مناسبت هفته بسیج ویادواره شهدا مدافع حرم در سالن یادگار مجموعه ورزشی انقلاب در دو رده سنی جوانان وبزرگسالان و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد که نفرات اول تا چهارم بشرح ذیل مشخص شدند و مدال وجوایز نقدی خود را توسط محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون، بهرام، بختیاری دبیر هیات استان تهران و عماد خلج مسئول برگزاری مسابقات دریافت کردند.

ریکرو دختران

۱_نازنین زهرا جمالزاده از تهران ۲_کیانا فرزان از آذربایجان شرقی ۳_مطهره پور برقی از تهران ۴_کیانا کاظمی ازتهران توانستند عناوین اول تا چهارم را از آن خود کنند.

در بخش ریکرو پسران و در رده سنی نوجوانان

۱_امیر یزدانی از اصفهان ۲_ دانیال ملاح ازآذربایجان شرقی ۳مهدی سرخوش از کرمان ۴_ ماهان جلالوند از تهران چهار نفر نخست این بخش بودن که توانستند بالاتر از سایر رقیبان خود قرار گیرند.

در بخش ریکرو بزرگسالان بانوان

۱_ آیتک جلوسیان از آذربایجان شرقی ۲_ الهه لطیفی از تهران ۳_ آرزو عسگری از تهران ۴_ قاضیانی از تهران بر سکوهای اول تا چهارم ایستادند.

در بخش ریکرو بزرگسالان آقایان

امیر رضا صفایی پور از اصفهان ۲_ میلاد وزیری از آذربایجان شرقی ۳_ عرفان ارژنگی پور از آذر بایجان شرقی ۴_امید ابراهیمی صدر آبادی از تهران توانستند عناوین اول تا چهارم را کسب کنند.

شایان ذکر است مسابقات کامپوند امروز برگزار می شود.