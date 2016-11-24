به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم های شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن در هفته چهارم لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور روز شنبه در تهران برگزار خواهد شد.

دو تیم شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن که در زمره مدعیان این فصل لیگ برتر تکواندو محسوب می شوند، به سه امتیاز این مسابقه نیاز مبرم دارند تا خود را به تیم دانشگاه آزاد اسلامی در صدر جدول نزدیک کنند.

قرار بود تا جدال تیم های شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن، در هفته چهارم لیگ برتر تکواندو برگزار شود اما به علت عدم حضور بازیکنان لوازم خانگی کن و شرکت در مسابقات جهانی، این دیدار به تعویق افتاد.

هم اکنون تیم های شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن با کسب ۹ و ۷ امتیاز در رده های دوم و سوم جدول رده بندی مسابقات قرار داشته و تلاش دارند تا با کسب سه امتیاز این مسابقه، فاصله خود را با دانشگاه آزاد اسلامی کاهش دهند.

پیام خانلرخانی در روز شنبه کار سختی را پیش رو دارد، چرا که باید بازیکنان خود را برای جدال با سه تیم لیگ برتری آماده کند که این امر توان و انگیزه مضاعفی را می طلبد.

بدون تردید پیروزی شهرداری ورامین در سه دیدار روز شنبه و عدم موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی در یکی از دیدارهای هفته ششم و هفتم، می تواند قهرمان فصل گذشته لیگ برتر را به صدر جدول برساند.