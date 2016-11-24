به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، مختار مهاجر در رابطه با میزان خسارات وارده به باغات استان گلستان در اثر برف و یخبندان اخیر گفت: خسارات وارده به بخش باغبانی پنج هزار هکتار بوده که باغات بارور با تولید ۱۲۰ هزار تن مبلغ خسارت وارده به آنها، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: مبلغ خسارت درختان مرکبات با سطح پنج هزار هکتار بارور ۲۰۰ میلیارد ریال، مبلغ خسارت مرکبات غیر بارور با سطح یک هزار و ۵۰۰ هکتار ۱۰۵ میلیارد ریال، مبلغ خسارت در بخش کیوی با سطح ۱۲۰ هکتار و دو هزار و ۵۰۰ تن ۶۲.۵ میلیارد ریال، مبلغ خسارت در بخش کلزا با سطح ۳۱ هزار هکتار ۳۱۰ میلیارد ریال و در بخش دام و طیور۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مهاجر با بیان اینکه جمع خسارت بخش کشاورزی استان در برآورد اولیه حدود ۱۹۸ میلیارد تومان تعیین شده است، افزود: متأسفانه باغداران زیاد توصیه‌ها را جدی نگرفته چرا که از هفته قبل معاون بنده و مدیر باغبانی چندین بار در رادیو و تلویزیون نسبت به جمع ‌آوری باغات تذکر داده‌اند اما تنها ۱۰ درصد آنها جمع‌آوری‌شده است.

وی بهترین کار در این مواقع را تکان دادن و آب ‌پاشی و دود کردن در باغات برای گرم‌تر کردن دما دانست و به جمع‌آوری مرکبات و انبار کردن سریع آنها تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در پایان تصریح کرد: متأسفانه برای باغداران حادثه بسیار ناگواری اتفاق افتاده که بیمه و ستاد حوادث باید جبران خسارت داشته باشند و ما هم در حال دریافت اطلاعات از شهرستان‌ها هستیم تا در ستاد حوادث استان طرح شود و به مرکز ارسال کنیم.