به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی ظهر پنج‌شنبه در پنجمین همایش وقف و رسانه، بابیان اینکه، وقف یک وام بی نگرانی است، اظهار کرد: خداوند افراد را برای ورود به جنت انتخاب می‌کند و همچنین پروردگار در بیان ارزش وقف می‌فرماید اگر به‌تنهایی توان وقف کردن را ندارید، برای انجام این کار شریک اختیار کنید.

وی افزود: وقف یک صدقه جاریه و جبران‌کننده بسیاری از خطاها و اشتباهات است و به معنای کلیدی برای مبارزه با کسری‌ها و علاقه گذشتگان به آیندگان است. وقف یکی از راه‌هایی است که می‌توان دست یاری به‌سوی نیازمند دراز کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: وقف کردن حتماً نیازمند داشتن سرمایه بالا نیست و باید فکرش ارزش داشته باشد.

وی اضافه کرد: انقلاب امام راحل(ره) در یک مدرسه وقفی بود و میلیون‌ها زائر امام رضا(ع) به مکانی می‌روند که موقوفه گوهرشاد است.

حجت‌الاسلام قرائتی ادامه داد: در انسان دو نوع بلوغ وجود دارد؛ یک بلوغ جنسی و دیگری بلوغ معنوی که وقف به معنی به بلوغ معنوی رسیدن فرد است.

وی تصریح کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران نعمت بسیار ارزشمندی دارد که بالاترین نعمت در دنیا توان رقابت با آن را ندارد، وجود ولایت‌فقیه است که باید قدردان آن باشیم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید به جایگاه ارزشمند امام و رهبری، افزود: امام موسی کاظم(ع) فرمودند اگر پول حق را ندهید دو برابر آن خرج باطل می‌شود و باید توجه ویژه‌ای بر مقوله وقف، احسان و نیکوکاری داشته باشیم. اگر کسی به الله‌اکبر ایمان داشته باشد مانند شخصیت‌های بزرگی همچون امام خمینی(ره) می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر مشکلی از مردم بازکنیم، خداوند گره از مشکلات ما باز می‌کند و دلیل ناکامی‌ها نداشتن تقواست و اگر کسی تقوا داشته باشد در تمام مراحل زندگی موفق است.