تعجیل در حذف گرایشهای رشته مهندسی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر ناصر فتورایی در بیست و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی، این کنفرانس را بزرگترین کنفرانس در حوزه مهندسی پزشکی دانست و افزود: بر این اساس انجمن مهندسی پزشکی ایران این فرصت را فراهم کرده تا زمینه‌ای برای تبادل تجربیات میان محققان ایجاد شود.

وی آموزش را مهمترین موضوعات و مسایل موجود در حوزه مهندسی پزشکی ذکر کرد و ادامه داد: مهندسی پزشکی به اندازه سایر رشته‌های موجود در دانشگاه‌ها سابقه طولانی ندارد ولی تاکنون رشد خوبی داشته و توانسته متخصصان زیادی در این زمینه تربیت کند.

فتورایی، ادامه داد: در سال جاری گرایش‌های دوره کارشناسی حذف شده است و در این کنفرانس طی دو نشست اقدام به بررسی چالش‌ها و دغدغه‌های موجود در این زمینه می‌شود.

رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه رشته‌های مهندسی پزشکی از سایر رشته‌های سنتی موجود در دانشگاه‌های کشور متمایز است، اظهار کرد: دوره کارشناسی مهندسی پزشکی بدون گرایش لحاظ شود، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بازنگری صورت گرفته در این زمینه قدری با تعجیل صورت گرفته است، یادآور شد: در این کنفرانس در این زمینه بحث و تبادل نظر خواهد شد.

رئیس انجمن زیست پزشکی با اشاره به تحولات و پیشرفت‌های این حوزه خاطر نشان کرد: در حال حاضر میان بخش‌های صنعتی با مراکز درمانی و بیمارستانی ارتباط منسجمی وجود ندارد که ایجاد این پیوند نیاز به همت دستگاه‌های متولی دارد از این رو در یکی از نشست‌های این کنفرانس به این مقوله پرداخته خواهد شد.