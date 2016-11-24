اسامی ۱۱ نفر از مجروحان حادثه تروریسی حله اعلام شد

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در حله عراق، اظهار داشت: تلاش ما شناسایی کامل تمامی مجروحان ایرانی این حادثه تروریستی است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های پزشکی و درمانی نیروهای ما در عراق همچنان برای خدمت به مجروحان ادامه دارد، افزود: تاکنون ۳۰ زائر ایرانی در این حادثه شناسایی شده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس کشور با بیان اینکه ۲۴ نفر از این زائران را افغانستانی های مقیم ایران تشکیل داده اند، عنوان کرد: شش نفر از زائران نیز ایرانی هستند.

وی گفت: تا کنون شهادت ۲۴ زائر ایرانی در این حادثه تروریستی تایید شده است.

در زیر اسامی ۱۱ زائر مجروح افغانستانی مقیم ایران آمده است.

۱.فاطمه نوروزی

۲.سکینه نعمانی

۳.حسن نعمانی

۴.رمضان هاشمی

۵.نوروز نعمانی

۶.محمد طاهری

۷.یدالله فجری

۸.علی ترابی

۹.فاطمه نعمانی

۱۰.زهرا حسینی

۱۱.یوسف نشقی