  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۵ آذر ۱۳۹۵، ۱:۰۰

رییس مرکز اورژانس کشور:

اسامی ۱۱ نفر از مجروحان حادثه تروریسی حله اعلام شد

اسامی ۱۱ نفر از مجروحان حادثه تروریسی حله اعلام شد

رئیس مرکز اوژانس کشور با بیان اینکه تلاش برای شناسایی مجروحان و اجساد شهدای ایرانی حادثه حله ادامه دارد، گفت: اسامی ۱۱ زائر افغانستانی مقیم ایران که در این حادثه مجروح شده‌اند مشخص شد.

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در حله عراق، اظهار داشت: تلاش ما شناسایی کامل تمامی مجروحان ایرانی این حادثه تروریستی است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های پزشکی و درمانی نیروهای ما در عراق همچنان برای خدمت به مجروحان ادامه دارد، افزود: تاکنون ۳۰ زائر ایرانی در این حادثه شناسایی شده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس کشور با بیان اینکه ۲۴ نفر از این زائران را افغانستانی های مقیم ایران تشکیل داده اند، عنوان کرد: شش نفر از زائران نیز ایرانی هستند.

وی گفت: تا کنون شهادت ۲۴ زائر ایرانی در این حادثه تروریستی تایید شده است.

در زیر اسامی ۱۱ زائر مجروح افغانستانی مقیم ایران آمده است.

۱.فاطمه نوروزی

۲.سکینه نعمانی

۳.حسن نعمانی

۴.رمضان هاشمی

۵.نوروز نعمانی

۶.محمد طاهری

۷.یدالله فجری

۸.علی ترابی

۹.فاطمه نعمانی

۱۰.زهرا حسینی

۱۱.یوسف نشقی

کد مطلب 3833324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شریفی IR ۰۷:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خدالعنت کنه داعش جهنمی رو

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها