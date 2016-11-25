ترکیه با خرید نفت از داعش به تروریستها یاری رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، «موشه یعلون» وزیر دفاع پیشین رژیم صهیونیستی در کنفرانسی خطاب به حاضران گفت که ترکیه با خرید نفت از گروه تروریستی داعش، به آنها یاری رساند و اجازه داد که تروریستها از تمام نقاط دنیا از طریق فرودگاههای ترکیه به داعش در سوریه ملحق شوند و پس از آن تحت عنوان «تروریستهایی مجرب و آموزش دیده» به کشورهای خود بازگردند.

وی با اشاره به کاهش حمایتها از «اخوان المسلمین» در مصر در پی عزل «محمد مرسی»، مدعی شد که این گروه اسلام گرا همچنان از حمایت و پشتیبانی ترکیه که یکی از اعضای ناتو به شمار می رود، برخوردارست.

این مقام پیشین اسرائیلی همچنین از کاهش قابل ملاحظه نفوذ آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در خاورمیانه سخن گفت. یعلون اظهار داشت که خاورمیانه در حال تبدیل شدن به یک «منطقه بسیار دشوار» است و تردیدی وجود ندارد که این منطقه در آینده شاهد یک بی ثباتی مزمن و مداوم خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به بهره گیری ایران از خلاء قدرت بوجود آمده در خاورمیانه گفت که ایران دیگر به لحاظ سیاسی در انزوا قرار ندارد. تحریمهای فلج کننده لغو شده اند و هیچ تهدید نظامی علیه آن وجود ندارد.

یعلون در ادامه افزود: آنها [ایران] در دستیابی به هژمونی موفق شده اند؛ نه تنها در تهران، بلکه در بغداد،‌ دمشق، لبنان و یمن و [از این رو] منافع غرب را در منطقه به چالش می کشند.

وزیر دفاع پیشین رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که شواهد کافی دال بر نقض قطعنامه های سازمان ملل از سوی تهران در زمینه گسترش تسلیحات و حمایت از تروریسم وجود دارد و اینکه آرمان و خواست ایران،‌ چیرگی بر منطقه است.