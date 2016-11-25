به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران با ۷ کشتی گیر در مسابقات جایزه بزرگ جام حیدر علی اف باکو حضور یافته بود که در پایان میثم نصیری، مجتبی گلیج، امیر محمدی و یداله محبی صاحب مدال برنز شدند. همچنین فرنگی کاران اعزامی ایران به باکو نیز باید از فردا به مصاف حریفان خود بروند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری در کشتی نخست رستم آمپار از روسیه را با نتیجه ۸ بر ۸ شکست داد. وی در دور دوم مقابل آنتونی راموس از آمریکا با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. اطزی در این مرحله مقابل نریمان اسرافیلوف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان اروپا از روسیه با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ده بر صفر مقابل یوکی تاکاهاشی از ژاپن باخت و پنجم شد.

ایمان صادقی در وزن ۶۱ کیلوگرم مقابل علی رحیم زاده از آذربایجان ۱۰ بر صفر مغلوب شد و با توجه به شکست این حریف در دور بعد صادقی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم میثم نصیری مقابل ماگومد مسلم اف از آذربایجان با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل ماگومد قربان علی اف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه ۶ بر ۵ شکست خورد اما با حضور این حریف روس در دیدار فینال، نصیری به دیدار رده بندی رفت و با شکست ۹ بر ۲ میرژان آشیروف از قزاقستان صاحب مدال برنز شد.

جمال عبادی در وزن ۷۰ کیلوگرم مقابل دیمیتری باسیلاشویلی از آذربایجان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید. وی در دور دوم مقابل ماگومدمراد گاجیف قهرمان اروپا از لهستان با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و با شکست این حریفی روسی الاصل تیم لهستان مقابل کاسیموف روس، عبادی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم مجتبی گلیج در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ بیلی والدز از دومینیکن را مغلوب کرد. وی در دور بعد مقابل پول ادینسون از پرو با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید اما در دور سوم و در مرحله نیمه نهایی مقابل آنزور اوریشف قهرمان اروپا از روسیه با نتیجه ۷ بر ۶ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. گلیج در این دیدار مقابل الکساندر گوستیف از آذربایجان با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد و به مدال برنز رسید.

امیر محمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل میشل مانیا از رومانی به پیروزی رسید. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل مصاف عبدالسلام گادیسوف قهرمان جهان از روسیه با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت. محمدی در این دیدار مقابل بک دولت آلمنتای از قزاقستان ۸ بر ۵ پیروز شد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یداله محبی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل گنو پتریاشویلی دارنده مدال برنز المپیک و جهان از گرجستان با نتیجه ۷ بر ۴ شکست خورد و با توجه به حضور این حریف گرجی در دیدار فینال، محبی به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل کمال عبدالمطلب از مصر با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد و چهارمین مدال برنز تیم ایران را در این رقابت ها به دست آورد.

رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- گئورگی ادیشراشویلی (آذربایجان) ۲- نریمان اسرافیلوف (روسیه) ۳- یوکی تاکاهاشی (ژاپن) و ساندیپ تومار (هند) ۵- رضا اطری (ایران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- احمد نبی گوارزاتیلوف (آذربایجان)۲- بونه رودریگوئز (کوبا) ۳- آلان تیلور واترس (آمریکا) و گئورگی ریوازیشویلی (گرجستان) ... ۱۲- ایمان صادقی (ایران)

۶۵ کیلوگرم: ۱-ماگومد قربان علی اف (روسیه) ۲– توبیر والدز (کوبا) ۳- میثم نصیری (ایران) و جوشن عظیم اف (آذربایجان)

۷۰ کیلوگرم: ۱– اسرافیل کاسیموف (روسیه)۲- گتینوماگومد گادژیف (آذربایجان) ۳- الیاس بک بولاتوف (روسیه) و ماگومدمراد گادجیف (لهستان) ... ۸- جمال عبادی (ایران)

۷۴ کیلوگرم: ۱– جبرئیل حسن اف (آذربایجان) ۲- آوتاندیل کنتچادزه (گرجستان) ۳- ژیگر زکیراف (قزاقستان) و مراد سلیمان اف (آذربایجان)

۸۶ کیلوگرم: ۱- شامیل کودیاماگمدوف (روسیه)۲- آنزور ارویشف (روسیه) ۳- مجتبی گلیج (ایران) و داتو مارساگیشویلی (گرجستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- عبدالسلام گادیسوف (روسیه) ۲– رانیرز سالاس پرز (کوبا) ۳- امیر محمدی (ایران) و اصلان بک آلبروف (آذربایجان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- گنو پتریاشویلی (گرجستان) ۲– آلن زاسایف (اوکراین) ۳- یداله محبی (ایران) و بالدان سیژیپوف (روسیه)

مسابقات کشتی زنان امروز جمعه و رقابت های کشتی فرنگی نیز فردا شنبه برگزار می شود.